Le voci di corridoio suggeriscono che Samsung lancerà la gamma Galaxy S24 in quattro colori a livello globale (nero, grigio, viola e ambra) dei quali sono da poco trapelati i presunti render ufficiali.

Le immagini mostrano come apparirebbe il prossimo smartphone di punta di Samsung dalle principali angolazioni in questi quattro colori, offrendoci uno sguardo dettagliato al suo design. Samsung Galaxy S24 appare con gli angoli arrotondati e un design piatto, ma con un bordo smussato. Anche il telaio è completamente piatto e linee dell’antenna confermano un corpo metallico.

Ecco come sarebbe Samsung Galaxy S24 nei quattro colori principali

Secondo le indiscrezioni è possibile che ci saranno anche le colorazioni blu, verde e arancione esclusivi per il sito ufficiale di Samsung, ma per ora possiamo farci un’idea di come sarebbe Samsung Galaxy S24 nei quattro colori principali.

Previous Next Fullscreen Previous Next Fullscreen Previous Next Fullscreen Previous Next Fullscreen Samsung Galaxy S24 potrebbe offrire funzionalità incredibili per i video grazie all’intelligenza artificiale, tuttavia potrebbe non essere etichettato come un “AI Phone”, nonostante il fatto che punterà molto su questo aspetto.

Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra dovrebbero essere presentati ufficialmente il prossimo 17 gennaio 2024 in California, e proprio con questi ultimi debutterà la One UI 6.1 sempre basata su Android 14.

