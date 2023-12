Le offerte Samsung continuano, anche a ridosso delle festività Natalizie, se dunque ancora non vi siete fatti il regalo questa potrebbe essere l’occasione giusta. Tra le proposte Android più interessanti attualmente a disposizione troviamo infatti Samsung Galaxy S23, in offerta su Amazon di nuovo al minimo storico mai raggiunto online, vediamo come approfittarne al volo, prima che i pezzi vadano esauriti.

Samsung Galaxy S23 da 256 GB ora in offerta col 33% di sconto

Samsung Galaxy S23 è un top di gamma dalle dimensioni compatte, che potrebbe risultare la scelta giusta per chi desidera uno smartphone Android di fascia alta con supporto software di lunga durata unito a dimensioni non eccessive. La scheda tecnica è capeggiata dal display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate Super Smooth fino a 120 Hz e foro centrale per la fotocamera anteriore, e dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, supportato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna UFS 4.0 (nella versione in offerta, ricordiamo infatti che la versione da 128GB ha le memorie UFS 3.1).

Il comparto fotografico offre in tutto quattro sensori: sul retro prende posto una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, mentre frontalmente c’è una fotocamera singola da 12 MP. A livello di connettività sono disponibili 5G, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. Non mancano lettore d’impronte digitali integrato nel display e certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria è da 3900 mAh e supporta la ricarica rapida da 25 W (con cavo), la ricarica Fast Wireless Charging 2.0 e la ricarica Wireless PowerShare. Qui potete consultare la scheda tecnica completa.

Lo smartphone ha debuttato con Android 13 e One UI 5.1, ma ha già ricevuto Android 14 con One UI 6 da qualche settimana. Il supporto promesso da Samsung consentirà di arrivare almeno fino ad Android 17, con almeno un ulteriore anno di patch di sicurezza.

Samsung Galaxy S23 in versione 256 GB è arrivato sul mercato al prezzo consigliato di 1039 euro, ma in queste ore potete acquistarlo nelle colorazioni Phantom Black, Green e Lavender a 699 euro, con spedizione rapida inclusa (anche in un giorno se siete abbonati Prime con indirizzo compatibile).

Per altre offerte potete consultare le nostre pagine dedicate (suddivise per categoria) e iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile sia su Telegram sia su WhatsApp.

