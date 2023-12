Android 14 non porta con sé soltanto tante nuove funzionalità e un miglioramento complessivo dell’esperienza utente ma anche qualche problema per quanto riguarda Android Auto.

In Rete, infatti, si sono fatte via via più numerose le segnalazioni di utenti che, dopo avere proceduto all’installazione dell’aggiornamento alla nuova versione del sistema operativo, hanno iniziato a riscontrare problemi con Android Auto.

Fino a questo momento il team di sviluppatori di Google non ha preso una posizione ufficiale sul punto e, pertanto, non è nemmeno chiaro se sia al lavoro su una soluzione.

Come risolvere il problema di Android Auto con Android 14

Dalla community che ruota attorno al colosso di Mountain View è fortunatamente arrivata una soluzione fai-da-te che sembra risolvere il problema (quantomeno nei casi in cui Android Auto non si avvia più dopo l’installazione di Android 14).

Stando a quanto si apprende, prima di collegare il dispositivo mobile con un cavo al sistema di infotainment è necessario abilitare il debug USB sullo smartphone. A questo punto è possibile collegare il telefono all’unità principale e Android Auto dovrebbe funzionare correttamente. Una volta fatto ciò, è possibile disattivare in tutta sicurezza il debug USB e Android Auto dovrebbe continuare a funzionare senza problemi.

Qualche altro utente sostiene che lo smartphone deve essere riavviato dopo che è stato collegato per la prima volta all’unità principale (ciò deve avvenire mentre è ancora collegato al veicolo), quindi al successivo caricamento di Android 14 si dovrebbe vedere Android Auto attivarsi automaticamente sullo schermo.

In entrambi i casi, la disattivazione del debug USB dopo il corretto avvio di Android Auto su Android 14 la prima volta non influisce sulla funzionalità dell’app al successivo avvio.

Purtroppo Android 14 provoca anche altri problemi agli utenti Android Auto, come ad esempio con Spotify ma ciò non riguarda tutti.

La speranza è che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View possa presto trovare una soluzione.