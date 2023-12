Dopo Nothing Phone (2), la società ha rilasciato la prima open beta di Nothing OS 2.5 basata su Android 14 anche per Nothing Phone (1).

Oltre alle novità integrate da Google in Android 14, l’aggiornamento open beta 1 di Nothing OS 2.5 introduce tanti altri cambiamenti, compresi nuovi widget (contapassi, tempo di utilizzo dello smartphone e lettore multimediale) e maggiori possibilità di personalizzazione sia per la schermata home che per la schermata di blocco.

L’update di Nothing aggiunge anche nuovi gesti come ad esempio quello delle tre dita per catturare uno screenshot e il doppio tocco sul tasto di accensione per accedere rapidamente a una determinata funzionalità , oltre a volumi separati per suoneria e notifiche e un nuovo editor e menu che consente funzionalità di modifica più avanzate ed eliminazioni rapide per gli screenshot.

Altre novità includono una nuova animazione del glifo quando viene utilizzato l’NFC, un’immagine aggiornata della freccia del gesto indietro e una migliorata stabilità della fotocamera, oltre alle canoniche ottimizzazioni del sistema per fornire un’esperienza più affidabile e fluida.

