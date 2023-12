Siete alla ricerca di nuovo Tablet Android economico? Lenovo Tab M9 potrebbe essere la soluzione ideale perché non solo si trova in offerta a poco meno di 100 euro ma incluso in confezione è presente un kit di accessori da far invidia a prodotti più costosi: caricabatterie e Clear Cover con stand integrato. Vediamo più nel dettaglio il prodotto e l’offerta.

Principali caratteristiche di Lenovo Tab M9

Lenovo Tab M9 è dotato di un display IPS LCD da 9 pollici con risoluzione 1.340 x 800 pixel (con una densità di 176 ppi), luminosità massima di 400 nit e cornici piuttosto pronunciate, mentre all’interno ha un processore MediaTek Helio G80 (sul modello precedente il vi è invece una CPU MediaTek Helio P22).

Per quanto riguarda la configurazione di memoria, il prodotto in offerta ha 3 GB RAM LPDDR4X e 32 GB di memoria di archiviazione, con la possibilità di espansione via MicroSD. Passando al comparto fotografico, Lenovo Tab M9 può contare sulla parte posteriore su un unico sensore da 8 megapixel mentre per le videochiamate e i selfie gli utenti potranno fare affidamento su un sensore da 2 megapixel.

Mentre sul fronte connettività 802.11 b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 5.1 e GPS, un ingresso jack audio da 3.5 mm, una batteria da 5.100 mAh (che dovrebbe garantire fino a 13 ore di riproduzione video) con incluso un caricabatterie USB Type-C da 10 W e un peso di 344 grammi.

Tra offerta e accessori, è un affare

Lenovo Tab M9 ha fatto il suo esordio sul mercato italiano a febbraio 2023 ad un prezzo di partenza di 159 euro. Ora si trova in offerta su Amazon al prezzo di 99 euro nella versione da 3/32GB WiFi. In alternativa è disponibile anche in versione LTE con display da 10,6” a risoluzione 2K e 4/128GB a 199€.

Non è ovviamente un Tablet da cui avere grandissime aspettative, tuttavia è il classico prodotto in grado di soddisfare una serie variegata di esigenze che vanno da quello scolastico a quello lavorativo.

Acquista Lenovo Tab M9 a 99€ con caricabatterie e clear cover stand, invece di 159€