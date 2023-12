Non sarà uno smartphone appena uscito sul mercato, ma a livello hardware è ancora perfettamente in grado di dire la sua e convincere, soprattutto a un prezzo del genere: POCO F4 GT è in super offerta su Amazon nella versione 12-256 GB con uno sconto di più di 300 euro rispetto al listino. Vediamo come approfittarne subito.

POCO F4 GT in super offerta su Amazon in versione 12-256 GB

Se state cercando un nuovo smartphone Android dalle buone caratteristiche tecniche e dal prezzo piuttosto contenuto, allora potreste dare una possibilità a POCO F4 GT, attualmente in offerta su Amazon con un generoso sconto. Il dispositivo ha tra i suoi punti di forza il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, supportato in questo caso da 12 GB di RAM LPDDR5 e da 256 GB di memoria interna (UFS 3.1), ma anche lo schermo AMOLED DotDisplay da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, HDR10+ e vetro Gorilla Glass Victus.

A livello fotografico trovano spazio quattro sensori: oltre alla fotocamera anteriore da 20 MP integrata tramite foro nello schermo, a bordo abbiamo una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP, sensore ultra-grandangolare da 8 MP (con FoV di 120°) e sensore da 2 MP per gli scatti macro. Completa la connettività, con 5G dual SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C. Curato anche il comparto audio, grazie a quattro speaker, al supporto a Dolby Atmos e alle certificazioni Hi-Res Audio e Hi-Res Audio Wireless.

La batteria è da 4700 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida cablata HyperCharge da 120 W: bastano appena 17 minuti per tornare al 100%. Lo smartphone dovrebbe ricevere nei prossimi mesi HyperOS, la nuova personalizzazione di Android sviluppata da Xiaomi che prenderà il posto della MIUI.

POCO F4 GT è stato lanciato al prezzo consigliato di 599,90 euro (8-128 GB) e 699,90 euro (12-256 GB), ma in queste ore potete approfittare di una generosa offerta su Amazon per acquistare quest’ultima a 374,21 euro nella vivace colorazione Cyber Yellow, con spedizione compresa. Se siete interessati, potete procedere seguendo il link qui in basso, mentre per eventuali indecisioni potete consultare la nostra recensione.

Acquista POCO F4 GT 12-256 GB in offerta

