Il 2023 volge al termine, tutti i produttori hanno da tempo giocato le proprie carte e tra quelli che già si stanno preparando per il 2024 c’è Nothing, che proprio in queste ore sta inviando gli inviti per il MWC (Mobile World Congress) 2024, dove potremmo già scoprire qualche dettaglio del futuro Nothing Phone (3).

La giovane società fondata da Carl Pei, dunque, sarà tra i protagonisti della rassegna catalana e, come ha già fatto in occasione delle precedenti edizioni, non mancherà di sfruttarne i potenti riflettori per accrescere la curiosità verso i propri prodotti.

Appassionati di tecnologia e addetti ai lavori hanno già cerchiato in rosso le date dal 26 al 29 febbraio 2024, scelte per lo svolgimento della nuova edizione del MWC di Barcellona. Ebbene, l’evento di Nothing si terrà il 27 febbraio. L’invito di Carl Pei contiene un usuale gioco di parole, lo slogan impiegato recita infatti “Nothing to See”. Per il resto, l’invito non rivela alcun dettaglio sui nuovi prodotti della giovane azienda avente quartier generale a Londra, ma è già possibile nutrire delle aspettative.

Sì, perché già due anni fa il fondatore di Nothing aveva portato l’inedito primo smartphone del brand in giro per la fiera catalana e l’anno scorso la vetrina del MWC era stata sfruttata per confermare ufficialmente il SoC di Nothing Phone (2). Ad oggi, non è possibile prevedere la portata delle novità che Nothing svelerà al MWC 2024, visto che nei giorni scorsi si era vociferato persino di un Nothing Phone (2a). Le voci più accreditate, comunque, propendono per il disvelamento dei primi particolari tecnici del nuovo modello di punta Nothing Phone (3) — comparto fotografico migliorato? Funzioni legate all’AI? È presto per dirlo. Staremo a vedere.

