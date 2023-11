Nothing è partita commercializzando cuffie wireless, ma ha successivamente proposto sul mercato due smartphone Android, denominati Nothing Phone (1) e Nothing Phone (2). Nei prossimi mesi la giovane compagnia con sede a Londra e fondata da Carl Pei potrebbe spingersi oltre e fare un po’ come Google con i suoi Pixel della gamma “a”, lanciando un prodotto di fascia un po’ più bassa, Nothing Phone (2a). Vediamo cosa sappiamo.

Nothing Phone (2a) sarà il prossimo smartphone del marchio?

Nothing Phone (2) ha debuttato lo scorso luglio, dunque non ci aspettiamo il lancio del presunto Nothing Phone (3) prima della prossima estate. Nell’attesa, oltre ad altre tipologie di prodotti (nuove cuffie wireless, ma non solo), la compagnia di Carl Pei potrebbe dedicarsi a un ulteriore smartphone, questa volta su un fascia di prezzo un po’ più bassa. Secondo quanto riportato da Sanju Choudhary su X, l’azienda sarebbe al lavoro su un nuovo telefono con numero di modello AIN142.

Si tratterebbe proprio di Nothing Phone (2a), un dispositivo meno costoso rispetto al modello principale e dotato di schermo AMOLED da 6,7 pollici con foro centrale e di un design in linea con gli altri prodotti del brand. Possiamo intravederlo nell’immagine qui in basso con i caratteristici segmenti LED, le tipiche trasparenze, una presunta doppia fotocamera posteriore e in generale un aspetto squadrato con bordi arrotondati.

Ovviamente tutto questo è da prendere con la dovuta cautela, in attesa di qualche conferma in più. Il prezzo consigliato di lancio di Nothing Phone (1) è stato di 499 euro (8-128 GB), mentre quello di Nothing Phone (2) è poi “salito” a 679 euro (8-128 GB): difficile fare ipotesi così prematuramente, ma a meno di non voler scendere ulteriormente, possiamo puntare su un possibile Nothing Phone (2a) al debutto al di sotto dei 500 euro, magari con un taglio di prezzo deciso per il modello di prima generazione.

Torneremo sicuramente sull’argomento, quindi continuate a seguirci.

In copertina Nothing Phone (2)

