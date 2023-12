Risale al 2020 l’annuncio da parte di Huawei del progetto di costruzione di uno stabilimento in Francia nel quale il colosso tecnologico avrebbe dovuto produrre apparecchiature per la rete cellulare.

Da quel momento il colosso cinese non ha più fornito dettagli su tale progetto e ciò ha indotto molti addetti ai lavori a pensare che fosse stato messo da parte, magari anche a causa del ban commerciale inflitto dagli Stati Uniti e delle conseguenti restrizioni.

La fabbrica di Huawei in Francia alla fine si farà

Ebbene, stando a quanto è stato riportato da Reuters nelle scorse ore, Huawei inizierà a costruire la sua fabbrica di apparecchiature di rete di telefonia mobile in Francia nel corso del prossimo anno.

Pare che il colosso cinese avesse delineato i piani per la fabbrica in questione con un investimento iniziale di 200 milioni di euro già nel 2020 (con 300 lavoratori da impiegare in una fase iniziale e la possibilità di arrivare sino a 500 posti di lavoro) ma i programmi hanno subito dei notevoli ritardi a causa della pandemia di COVID-19.

Per la location è stata scelta Brumath, nelle vicinanze di Strasburgo mentre al momento il colosso cinese non ha fornito dettagli ufficiali per quanto riguarda la possibile data di apertura dell’impianto. Qualche informazione in più è arrivata da una fonte vicina al governo francese, stando alla quale la fabbrica potrebbe aprire i battenti nel corso del 2025.

Questa mossa arriva nel momento in cui alcuni governi europei limitano o vietano l’uso delle apparecchiature prodotte da Huawei e da ZTE per preoccupazioni relative alla sicurezza.

C’è da notare, tuttavia, che al momento i principali leader europei stanno anche discutendo su come ridurre i rischi relativi alla sicurezza senza rinunciare a cooperare con la Cina che, lo ricordiamo, rappresenta la seconda economia mondiale.

