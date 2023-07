Xiaomi Pad 6 è stato presentato in Cina il 18 aprile insieme al fratello maggiore, Xiaomi Pad 6 Pro, e all’ultimo smartphone di punta dell’azienda Xiaomi 13 Ultra. Se già sapevamo che la variante Pro sarebbe rimasta esclusiva per il mercato interno, sapevamo anche che Xiaomi Pad 6 avrebbe raggiunto il mercato europeo e a fine giugno avevamo visto qualche indiscrezione riguardo il prezzo di vendita.

Ora l’ultimo tablet dell’azienda cinese è ufficialmente disponibile per l’acquisto anche nel nostro Paese, con uno sconto e un coupon per il lancio.

Xiaomi Pad 6 disponibile per l’acquisto sullo store ufficiale

Xiaomi Pad 6 è apparso nelle ultime ore sul sito ufficiale del produttore anche per il mercato europeo, nel Bel Paese il dispositivo è acquistabile usufruendo di uno sconto e di un ulteriore coupon in occasione del lancio.

Il tablet si presenta con un display IPS LCD da 11,61 pollici con risoluzione 2,8K (2800 x 2000 pixel, in 16:10), refresh rate variabile (tra 30 e 144 Hz), frequenza di campionamento del tocco fino a 240 Hz e supporto al Dolby Vision. A muovere il dispositivo è presente il processore Qualcomm Snapdragon 870 (7 nm) con CPU octa core e GPU Adreno 650, affiancato (nel nostro mercato) da 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di archiviazione interna UFS 3.1.

Il comparto fotografico del dispositivo è composto da due sensori uno posteriore e uno anteriore, rispettivamente da 13 MP e 8 MP, monta una batteria da 8.840 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W e supporta Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e porta USB Type-C 3.2 Gen 1 (con uscita video).

Sul nostro mercato il dispositivo ha un prezzo di listino di 449,90 euro nell’unica variante disponibile (8 GB + 256 GB), nelle tre colorazioni Gold, Gravity Gray e Mist Blue; in occasione del lancio però il tablet viene scontato a 399,90 euro ed è disponibile un ulteriore coupon del valore di 10 euro sulla pagina dello store ufficiale. Qualora foste interessati all’acquisto non vi rimane che cliccare sul link sottostante per portarvi a casa il vostro nuovo Xiaomi Pad 6.

Acquista Xiaomi Pad 6 sul sito ufficiale

Potrebbe interessarti anche: I migliori tablet Android: ecco la classifica di Luglio 2023