Nubia Z60 Ultra è ormai dietro l’angolo, visto che il lancio è fissato per il 19 dicembre 2023, ma il produttore sta rilasciando in questi giorni alcuni teaser per creare interesse intorno allo smartphone Android. Quest’oggi ci svela qualcosa di particolarmente intrigante: è stato diffuso un video che mostra da vicino la tecnologia dietro alla fotocamera frontale sotto al display del suo dispositivo. Andiamo a scoprire tutto.

C’è una fotocamera sotto al display di Nubia Z60 Ultra, ma non si vede

Nubia prosegue con l’integrazione di fotocamere sotto al display, che abbiamo visto sul predecessore Nubia Z50 Ultra e su alcuni modelli da gaming della gamma REDMAGIC (come i recenti 9 Pro e 9 Pro+). Niente notch, niente pillola in stile Apple e niente foro: solo schermo. Il video rivela un Nubia Z60 Ultra con design squadrato, ma l’attrazione principale è senza dubbio il display con fotocamera nascosta (arrivata alla quinta generazione).

Lo smartphone viene messo a confronto con altri modelli (tra cui quello che sembra un componente della gamma iPhone 15) e mostra come allo stato attuale questa tecnologia sia in grado di integrare perfettamente la fotocamera anteriore sotto allo schermo: a occhio nudo sembra veramente impossibile notarla. La casa cinese ha confermato l’uso di materiali e tecnologie BOE per il display del suo Z60 Ultra, che consentono una dimensione di pixel di 2,8 µm e una densità di pixel di 400 ppi. È presente anche un chip per il display dedicato all’ottimizzazione del colore, oltre a un supporto al PWM dimming di 2160 Hz.

In base a quanto sappiamo, Nubia Z60 Ultra dovrebbe offrire uno schermo OLED da 6,8 pollici a risoluzione 1,5K con refresh rate fino a 120 Hz, una tripla fotocamera posteriore con sensore da 50 MP, sensore ultra-grandangolare e teleobiettivo da 64 MP, tutti con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Il cuore dovrebbe essere costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, supportato da un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5X e di 1 TB di memoria interna UFS 4.0. E la batteria? Dovrebbe essere enorme: sono attesi ben 6000 mAh.

Insomma, non si può dire che Nubia Z60 Ultra non stia catturando l’attenzione nel mondo Android e non solo. Come promesso, vi lasciamo al video teaser che mostra (o meglio, NON mostra), la fotocamera anteriore sotto allo schermo.

