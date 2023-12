Google ha recentemente presentato Gemini, l’ultimo grido in fatto di intelligenza artificiale in arrivo anche su Google Pixel 8 Pro.

I primi utenti dell’ammiraglia di Google stanno provando il modello IA Gemini Nano per la funzione “Riassumi” dell’app Registratore che consente di effettuare un riassunto di una registrazione audio già trascritta (attualmente solo per la lingua inglese).

Dal momento che su Pixel 8 Pro l’elaborazione viene eseguita in locale, anziché via cloud, è necessario scaricare l’intero modello generativo sullo smartphone. Ma quanto spazio occupa il download?

Gemini Nano non occupa molto spazio su Google Pixel 8

La versione Nano di Gemini è disponibile nelle varianti Nano-1, da 1,8 miliardi di parametri, e Nano-2 da 3,25 miliardi di parametri, in modo da adattarsi meglio alla quantità di RAM disponibile sul dispositivo.

Secondo quanto appurato da Max Weinbach, il download di Gemini Nano non occupa troppo spazio di archiviazione sullo smartphone. Tramite un tweet su X, l’autore evidenzia che la mente di Gemini Nano occupa effettivamente 1.43 GB.

Per poter provare la funzionalità “Riassumi” è necessario scaricare l’aggiornamento 4.2.20231031.x dell’app Registratore e quindi il modello Gemini Nano, tuttavia alcuni utenti riferiscono che l’intelligenza artificiale non digerisce trascrizioni troppo lunghe, in quanto avvisa che si possono ottenere risultati migliori con trascrizioni di media lunghezza.

