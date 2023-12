Il brand Xperia è particolarmente popolare nel mondo degli smartphone e, sebbene negli ultimi anni Sony abbia decisamente diminuito il numero dei nuovi modelli lanciati, sono ancora tanti gli appassionati che ricordano con affetto uno o anche più telefoni del colosso nipponico.

Soprattutto chi ama la fotografia mobile, negli anni di maggior successo della serie Xperia si è avvicinato all’ecosistema di Sony, azienda che è stata capace di imporsi proprio in questo specifico campo, divenendone uno dei punti di riferimento.

Sony potrebbe mettere fine alla serie Xperia

Il declino di Sony nel settore mobile è iniziato diversi anni fa, in quanto il colosso nipponico non è riuscito a mantenere un proprio spazio a fronte di una concorrenza sempre più agguerrita e, probabilmente anche a causa di scelte commerciali sbagliate, è andato via via perdendo terreno, finendo ai margini.

Kaz Hirai, CEO di Sony, di recente ha confermato che il colosso nipponico continuerà a realizzare smartphone e ciò anche se i suoi modelli sono ormai incapaci di produrre profitti per l’azienda.

All’inizio di quest’anno Sony occupava il quattordicesimo posto della classifica dei produttori di smartphone (con un market share pari allo 0,35%), alle spalle di HMD Global (che detiene il brand Nokia) e davanti ad ASUS.

Un’importante novità in casa Sony potrebbe prendere piede nel giro di poco più di un anno: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il colosso nipponico starebbe valutando la possibilità di mettere fine alla serie Xperia e lanciare nuovi modelli con nomi inediti e un linguagio di design riscritto da zero, con inclusa una fotocamera frontale integrata sotto lo schermo.

Questa rivoluzione della divisione mobile di Sony potrebbe prendere il via nel 2025, anno che potrebbe quindi rappresentare quello della rinascia del colosso nipponico. Nel corso dei prossimi mesi ne sapremo certamente di più.

Potrebbe interessarti anche: la classifica dei migliori smartphone Android di questo mese