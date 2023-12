Torniamo a parlare di WhatsApp, il cui team di sviluppo è costantemente al lavoro per portare nuove funzionalità ad una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo. Il canale beta dell’app è stato recentemente aggiornato con la versione 2.23.26.3 dell’applicazione, portando alcune novità per la condivisione di foto e video in HD all’interno degli Stati.

Giusto qualche giorno fa WhatsApp Beta ci aveva mostrato che il team di sviluppo è al lavoro su una funzione che consente di condividere automaticamente gli aggiornamenti di Stato anche su Instagram e Facebook, mentre la nuova versione in rollout in queste ore migliora ulteriormente la condivisione degli Stati permettendo di caricare foto e video in alta qualità.

Già da diverso tempo WhatsApp permette di condividere all’interno delle chat foto e video in HD, preservando la qualità e mantenendo la dimensione del file originale, ma quest’opzione è al momento preclusa quando si condividono immagini o video all’interno degli aggiornamenti degli Stati.

Le novità della versione 2.23.26.3 di WhatsApp Beta

Come è possibile visualizzare dallo screenshot in basso, sarà finalmente possibile condividere foto e video in alta qualità attraverso gli aggiornamento dello Stato, cliccando sull’icona “HD” presente in alto nella schermata, in maniera del tutto identica alla condivisione delle immagini e dei video all’interno delle conversazioni.

È bene specificare inoltre che la funzione è stata scovata all’interno del codice dell’ultima versione di WhatsApp Beta, pertanto non è ancora attiva nel canale beta e verrà rilasciata tramite un futuro aggiornamento dell’app nelle prossime settimane.

Si tratta comunque di un ottimo inizio, segno che il team di sviluppo di WhatsApp tende ad ascoltare le richieste degli utenti. Per tanto tempo infatti questi ultimi hanno richiesto a gran voce la possibilità di poter condividere immagini e video in HD anche all’interno degli Stati, ma questa possibilità è stata sempre preclusa, al punto che al momento bisogna ricorrere ad alcuni sotterfugi per riuscire a caricare foto in alta definizione.

Come scaricare l’ultima versione di WhatsApp Beta

Per iscriversi al programma beta di WhatsApp vi basterà dirigervi sul Google Play Store tramite questo link. Una volta cliccato sull’apposito pulsante per aderire al programma, l’ultima versione beta dell’applicazione sarà disponibile sul vostro smartphone tramite un apposito aggiornamento. Qualora il programma beta fosse al completo, potete provare in anteprima le nuove funzioni dell’app installando manualmente il relativo file APK, scaricabile da APKMirror a questo indirizzo.

Per restare invece aggiornati su tutte le novità vi invitiamo anche ad iscrivervi al nostro canale WhatsApp.

