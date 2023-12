In primavera era emerso che il team di WhatsApp stava lavorando su una funzionalità che doveva consentire agli utenti di scegliere un nome utente univoco.

Questa possibilità offre agli utenti di WhatsApp maggiore flessibilità e personalizzazione nell’interazione con le altre persone, permettendo loro di mostrare un identificativo unico che preferiscono utilizzare all’interno dell’app. Ora scopriamo che WhatsApp sta lavorando su ulteriori miglioramenti riguardanti questa funzionalità.

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta per Android suggerisce che la barra di ricerca consentirà di cercare altri utenti tramite il loro nome utente, migliorando il processo di connessione e la privacy.

In questo modo sarà possibile connettersi con gli altri senza necessariamente rivelare il proprio numero di telefono e questo permetterà di mantenere una maggiore riservatezza sulle proprie informazioni personali, in particolare nelle chat con le aziende.

Inoltre la ricerca tramite nome utente semplificherà il processo di connessione con amici, familiari o altre persone, poiché elimina la necessità di chiedere e scambiare esplicitamente i numeri di telefono.

È importante notare che la scelta di configurare un nome utente sarà facoltativa e gli utenti avranno sempre il controllo su questa funzionalità, in quanto potranno rimuovere il proprio nome utente corrente in qualsiasi momento.

La funzionalità che consentirà di cercare le persone in base al nome utente è in fase di sviluppo nella versione 2.23.25.19 di WhatsApp Beta e sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell’app.

Come scaricare le ultime versioni dell’app WhatsApp

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per Android potete iscrivervi al relativo canale beta tramite Google Play Store utilizzando questo link.

In alternativa è possibile installare manualmente i relativi file APK che possono essere scaricati da APK Mirror seguendo questo link.

L’ultima versione stabile di WhatsApp può essere scaricata dal Play Store utilizzando il badge che trovate in calce. Con l’occasione vi invitiamo a seguire anche il nostro canale WhatsApp per rimanere informati.

