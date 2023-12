Il team di sviluppo di WhatsApp è costantemente al lavoro per implementare nuove funzioni nella popolare app di messaggistica, sia nella versione per Android che quella per iOS. Recentemente è stato lanciato un nuovo aggiornamento nel canale beta che porta l’app alla versione 2.23.25.20 e che introduce nuove opzioni di condivisione degli Stati.

Recentemente WhatsApp Beta ha introdotto tante nuove funzioni, tra cui una prima avvisaglia della possibilità di cercare i contatti tramite il nome utente, mentre nella versione stabile è stato implementato un codice segreto per nascondere le chat private con un lucchetto.

La nuova versione, rilasciata nel canale beta di WhatsApp ha introdotto invece la possibilità di condividere automaticamente i propri aggiornamenti di stato anche su Instagram. Qualche mese fa un aggiornamento simile era stato già introdotto nella versione beta, dando agli utenti la possibilità di condividere in automatico i propri stati su Facebook.

Le novità della versione 2.23.25.20 di WhatsApp Beta

Oltre alla possibilità di condividere gli aggiornamenti di stato su Facebook, WhatsApp sta dunque lavorando per migliorare la funzione di condivisione rendendola compatibile anche con Instagram. La funzionalità offrirà dunque agli utenti la possibilità di condividere in maniera automatica i propri aggiornamenti su entrambe le piattaforme, andando a risparmiare tempo che altrimenti sarebbe stato impiegato per realizzare lo Stato e la Storia separatamente.

L’opzione è disattivata di default e gli utenti avranno sempre il controllo sul contenuto che desiderano condividere, potendo gestire il pubblico a cui è destinata la Storia su Instagram. Come potete visualizzare dallo screenshot in alto, dunque, basterà impostare un account sia per Facebook che per Instagram e, abilitando la relativa opzione, l’aggiornamento di stato verrà condiviso in automatico su tutte le piattaforme desiderate.

La condivisione automatica degli aggiornamenti di stato su Instagram è attualmente in fase di sviluppo e verrà rilasciata per tutti in una futura versione di WhatsApp.

Come scaricare l’ultima versione di WhatsApp Beta

Per iscriversi al programma beta di WhatsApp vi basterà dirigervi sul Google Play Store tramite questo link. Una volta cliccato sull’apposito pulsante per aderire al programma, l’ultima versione beta dell’applicazione sarà disponibile sul vostro smartphone tramite un apposito aggiornamento. Qualora il programma beta fosse al completo, potete provare in anteprima le nuove funzioni dell’app installando manualmente il relativo file APK, scaricabile da APKMirror a questo indirizzo.