Siamo tutti ben consapevoli di come il mercato degli smartphone non sia popolato esclusivamente da dispositivi di fascia alta, nonostante questi riscuotano gran parte dell’attenzione degli appassionati, c’è una grossa fetta di utenti che predilige l’acquisto di dispositivi più economici. Samsung Galaxy A15 sarà uno dei prossimi smartphone di fascia bassa a giungere sul mercato, anche se in realtà in alcuni casi nonostante non sia stato ancora presentato ufficialmente dall’azienda, si trova già in vendita nella variante 5G.

Nelle ultime ore i colleghi di 91mobiles hanno condiviso alcuni render di quella che sarà la variante europea dello smartphone in questione, permettendoci di scoprirne il design e le future colorazioni disponibili; diamo un’occhiata insieme.

Questa dovrebbe essere la variante europea di Samsung Galaxy A15

Il design dello smartphone in questione non è più un segreto già da qualche tempo, Samsung Galaxy A15 si è infatti mostrato nei primi render nel mese di settembre, dandoci modo di scoprirne l’aspetto estetico. Le immagini che potete vedere nella galleria poco sotto però, ritraggono quella che sarà la variante destinata al mercato europeo, permettendoci di dare uno sguardo alle colorazioni disponibili.

Come potete notare dalle immagini qui sopra, nel Vecchio Continente Samsung Galaxy A15 sarà disponibile in tre distinte colorazioni: blu, grigio e giallo. Il dispositivo è dotato di un notch a goccia sulla parte anteriore dove trova posto il sensore fotografico dedicato ai selfie, nella parte posteriore spicca il comparto fotografico principale composto da tre sensori, organizzati in maniera da richiamare l’estetica degli smartphone più blasonati del brand. Lo smartphone si presenta con uno chassis squadrato con angoli arrotondati e, sul lato destro, si trovano il bilanciere del volume e il tasto di accensione; il design non dovrebbe differire tra la versione 4G e quella 5G del dispositivo.

Per quel che concerne le presunte specifiche tecniche, Galaxy A15 dovrebbe essere mosso da un processore MediaTek velocità di clock di 2,2 GHz (presumibilmente un Dimensity 6100+), accompagnato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di archiviazione interna, anche se non è da escludere che possano essere disponibili ulteriori tagli di memoria. Il già citato comparto fotografico dovrebbe poter vantare un sensore primario da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 5 MP e una fotocamera di profondità da 2 MP; anteriormente troverebbe spazio una fotocamera da 13 MP.

Infine, ad alimentare lo smartphone e il suo display da 6,5 pollici, dovrebbe esserci una batteria da 5.000 mAh, che potrebbe avere il supporto alla ricarica rapida da 25 W. Non ci resta che attendere che l’azienda presenti ufficialmente Samsung Galaxy A15 per il mercato europeo.

