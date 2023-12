Mancano ormai solo poche ore alla presentazione ufficiale di OnePlus 12, uno smartphone Android di cui piano piano abbiamo conosciuto quasi tutto in anticipo. Quest’oggi abbiamo ulteriori conferme grazie a nuove immagini teaser diffuse dallo stesso produttore, ma anche grazie a un breve video trapelato: andiamo a scoprire tutto.

Ultimi dettagli su OnePlus 12 prima del lancio: spuntano nuove immagini e un video

OnePlus 12 è stato protagonista di numerose anticipazioni in queste ultime settimane, spuntate grazie a diversi leak ma anche grazie a qualche indicazione ufficiale. Anche oggi la casa cinese ha deciso di condividere alcuni dettagli sul suo prossimo flagship attraverso delle immagini teaser: queste ultime anticipano la presenza di una connettività Bluetooth 5.4, di una porta USB 3.2 Gen 1, della certificazione IP65 contro acqua e polvere e di una batteria da 5400 mAh con ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 100 W.

In aggiunta è spuntato un breve video su Weibo che ci fornisce una visuale dal vivo sulla parte posteriore e sulla parte anteriore (anche se riflessi e ditate non aiutano) di un OnePlus 12 in versione bianca.

OnePlus 12 sarà presentato in Cina domani con specifiche da vero flagship. Unendo indiscrezioni e dettagli ufficiali, possiamo già stilare una scheda tecnica quasi completa: lo smartphone dovrebbe arrivare con display AMOLED da 6,82 pollici a risoluzione 2K con refresh rate fino a 120 Hz, PWM Dimming di 2160 Hz, lettore d’impronte integrato e luminosità di picco fino a 4500 nit, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 supportato da 16 o 24 GB di RAM e da un massimo di 1 TB di memoria, tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYT-808 da 50 MP, sensore ultra-grandangolare Sony IMX581 da 48 MP e teleobiettivo da 64 MP, fotocamera anteriore da 32 MP, connettività 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) e batteria da 5400 mAh con ricarica rapida da 100 W.

Appuntamento dunque per il 5 dicembre 2023. Per quanto riguarda la versione globale, potremmo dover attendere solo qualche settimana.

