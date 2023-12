Se state cercando un nuovo prodotto tech (e non) da regalare o da regalarvi per Natale, sappiate che quest’oggi è spuntato fuori un nuovo coupon che potrebbe fare al caso vostro: fino al 20 dicembre 2023 consente di risparmiare il 10% su una spesa minima di 20 euro sull’acquisto di prodotti di tantissime categorie, comprese quelle riguardanti tablet Android, smartwatch, cuffie wireless e accessori. Andiamo a scoprire come utilizzarlo e qualche esempio per sfruttarlo al meglio.

Al via il nuovo coupon FESTE23 per i regali di Natale

Il nuovo coupon FESTE23 è disponibile su eBay dalle 9:00 di questa mattina fino alle 23:59 del 20 dicembre 2023 e prevede uno sconto del 10% su una spesa minima di 20 euro. Può essere utilizzato per due volte, con uno sconto massimo di 50 euro per ciascuna (totale massimo di 100 euro, dunque). Il coupon è valido su tante categorie e sui prodotti di tantissimi rivenditori specifici. Più precisamente le categorie coinvolte sono le seguenti:

Smartwatch

Tablet e eBook reader

Dispositivi audio portatili, cuffie

Cellulari: accessori

Fotografia e video

Giochi

Accessori

Film e DVD

Musica, CD e vinili

Cibi e bevande

Arredamento

Articoli per cucina e bar

Feste e occasioni speciali

Caminetti e stufe

Illuminazione da interno

Articoli per animali

Bricolage e fai da te: attrezzatura

Stiratura e aspirazione

Piccoli elettrodomestici da cucina

Macchine da caffè e tè

Oli, fluidi e lubrificanti

Abbigliamento e accessori

Bellezza e salute

Sport e viaggi

Orologi e gioielli

Strumenti musicali

Nautica e imbarcazioni

Giocattoli e modellismo

Giochi di carte collezionabili

Collezionismo cartaceo

Francobolli

Come si utilizza il coupon? Semplicissimo: non dovete fare altro che aggiungere al carrello uno o più prodotti compatibili (le pagine stesse dei prodotti dovrebbero indicarne la compatibilità), digitare FESTE23 all’interno del campo dedicato ai codici promozionali e procedere al pagamento tramite PayPal, carta di credito o di debito. Volete qualche idea su come sfruttare lo sconto? Eccone alcune che coinvolgono tablet Android, smartwatch e cuffie wireless:

Per scoprire tutte le offerte compatibili con il nuovo coupon eBay FESTE23 potete seguire il link qui in basso, mentre a questo indirizzo potete consultare la lista specifica dei rivenditori aderenti e i termini completi.

Scopri le offerte con coupon eBay

