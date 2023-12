DreamApp è un’applicazione che permette di interpretare i sogni per aiutare l’utente a comprendere il suo subconscio.

L’app utilizza l’intelligenza artificiale addestrata nel campo dell’onirico per fornire un’analisi del sogno, tuttavia è possibile imparare a conoscere i propri sogni e la propria mente a un livello più profondo con la guida di un terapeuta specializzato.

L’app può essere utile ad esempio per trovare fiducia nelle proprie decisioni, sentirsi in pace con se stessi e con la propria vita, superare ansia e depressione, acquisire lucidità mentale e lasciare andare il passato, poiché anche i sogni potrebbero suggerire come affrontare le sfide più grandi.

Utilizzando soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, DreamApp analizza il sogno per offrire all’utente un’idea generale del suo significato.

DreamApp offre la possibilità di mettersi in contatto con uno psicologo abilitato specializzato nell’analisi dei sogni ben disposto ad ascoltare qualsiasi preoccupazione, senza giudizi né aspettative.

DreamApp è disponibile per Android gratuitamente supportata da acquisti in-app opzionali necessari se si sceglie di abbonarsi alla versione premium che permette di ottenere il massimo dell’esperienza.

A seguire trovate il badge per reperire l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

