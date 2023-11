Google Discover è uno dei servizi principali dell’azienda di Mountain View e permette agli utenti di scoprire nuove notizie e nuovi contenuti che siano in qualche modo connessi con le abitudini e le preferenze in maniera del tutto autonoma.

Ora sembra che Google stia sperimentando un nuovo modo per scoprire di più sull’argomento trattato da un articolo presente nel feed di Google Discover.

Google Discover sperimenta i suggerimenti nel feed

Alcuni utenti hanno notato che nel feed di Google Discover alcuni articoli ora mostrano un nuovo piè di pagina con delle notizie correlate suggerite.

Toccando i piè di pagina si apre una ricerca su Google per il termine elencato, offrendo all’utente un accesso rapido a maggiori dettagli sull’argomento. Ecco alcuni esempi.

Allo stato attuale sembra che questa funzionalità sia ancora nelle fasi iniziali, in quanto i piè di pagina stranamente coprono l’intera larghezza dello schermo, a differenza delle schede Discover, inoltre i suggerimenti non vengono visualizzati per tutti gli articoli, quindi non è chiaro se e quando Google distribuirà ampiamente questa novità.

Finora i nuovi piè di pagina sono stati notati sia in Pixel Launcher che nel feed Discover dell’App Google, tuttavia per qualcuno vengono mostrati anche in Google Chrome, quindi sembra che si tratti di un’implementazione graduale.

Google Discover offriva funzionalità simili in passato e un esperimento simile era disponibile anche per le offerte di acquisto, consentendo all’utente di avviare una ricerca per offerte più correlate.

