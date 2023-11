Buone notizie per la città di Roma e gli utenti delle linee metropolitane: Iliad, TIM, Vodafone e WINDTRE, i quattro operatori proprietari di infrastrutture di rete in Italia, hanno sottoscritto una Convenzione con ATAC, azienda che gestisce il trasporto pubblico a Roma. L’obiettivo è garantire una copertura 5G delle linee metropolitane e delle stazioni. Ecco i dettagli dell’accordo:

Il 5G arriverà sulle linee della metropolitana di Roma

Arriva l’annuncio ufficiale in merito alla sottoscrizione della Convenzione per la copertura radiomobile 5G delle linee della Metropolitana di Roma (A e B oltre che le nuove linee B1 e C) e di tutte le stazioni della rete. Questa Convenzione è stata sottoscritta da ATAC, con il nulla osta di Roma Capitale, e dagli operatori di rete mobile Iliad, TIM, Vodafone e WINDTRE ovvero i quattro operatori MNO, proprietari dell’infrastruttura di rete in Italia (gli unici, insieme a Fastweb e, dal prossimo anno, a Sky Mobile, a proporre il 5G agli utenti italiani).

A contribuire all’intesa che porterà il 5G lungo le tratte metropolitane di Roma è stato AGCOM. Il progetto punta a garantire anche il raggiungimento degli obiettivi del programma Agenda Digitale 2030, mettendo a disposizione dei cittadini romani e dei visitatori della città la possibilità di accesso alla rete 5G sia durante i tragitti in treno che durante le soste nelle stazioni della rete metropolitana.

L’annuncio ufficiale non chiarisce le tempistiche di completamento del progetto. Si tratta, in ogni caso, di una grande novità per la città di Roma e per tutti gli utenti della rete metropolitana. Nel corso del prossimo futuro, infatti, chi utilizzerà la rete potrà finalmente accedere al 5G anche nelle stazioni e sui treni.

Fonte immagine di copertina: ATAC