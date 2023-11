Sky e Fastweb annunciano una partnership pluriennale per il debutto di Sky Mobile powered by Fastweb, un’offerta per la telefonia mobile con lancio previsto per l’inizio del 2024. Dopo l’offerta Sky Wifi per la fibra ottica e la connessione a Internet ultraveloce, Sky si prepara a debuttare anche tra le offerte mobile.

Sky Mobile powered by Fastweb al via a inizio 2024

Come annunciato direttamente da Sky, Sky Mobile powered by Fastweb sarà un’offerta mobile completa che includerà la connettività 5G grazie ai servizi mobili di Fastweb. Quest’ultimo già offre infatti la connettività di quinta generazione per le sue proposte, che arrivano fino a 300 giga al mese con Fastweb Mobile Maxi. Con la proposta Sky Mobile, che si aggiungerà a quella di Sky Wifi per la rete fissa e a Sky Glass per le smart TV, l’azienda punta a offrire un’esperienza ancora più completa ai propri clienti a livello di intrattenimento e non solo.

Con questo accordo, Sky completa la sua offerta di servizi di connettività , come ha spiegato Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia: “Siamo entusiasti di annunciare il lancio di Sky Mobile grazie a un accordo con Fastweb, partner tecnologico anche per il broadband di Sky Wifi. Dopo essere entrati nelle case di milioni di italiani con i nostri contenuti esclusivi e l’ultra broadband di Sky Wifi”, ha proseguito, “con il lancio di Sky Mobile vogliamo completare la nostra offerta di servizi diventando un punto di riferimento per le famiglie Sky anche per tutte le esigenze di connettività “. Fastweb offrirà il servizio tramite un accordo di distribuzione: “La partnership siglata con Sky“, ha dichiarato Walter Renna, Amministratore Delegato di Fastweb, “conferma il ruolo di primo piano delle nostre infrastrutture fisse e mobili, e grazie a questo accordo si rafforza ulteriormente il nostro posizionamento sul mercato mobile“.

Al momento sul sito ufficiale di Sky c’è già una sezione dedicata a Sky Mobile powered by Fastweb, ma purtroppo per conoscere le prime offerte dovremo aspettare ancora un po’. Le proposte saranno infatti disponibili dai primi mesi del 2024. Sappiamo già che le offerte punteranno su tanti minuti di chiamate, SMS e giga sotto rete 5G, ma anche sulla trasparenza (niente vincoli di durata o costi nascosti) e su prezzi vantaggiosi. Visto che si parla di “grande novità in arrivo per i clienti Sky“, è probabile che si parta con proposte riservate a chi è già cliente.

Vi ricordiamo che Fastweb è un operatore virtuale Full MVNO che si appoggia alla rete WINDTRE e a quella 4G di TIM.

