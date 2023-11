Fossil sta lanciando nuove funzionalità per i suoi smartwatch Fossil Gen 6 grazie a un aggiornamento del sistema Wear OS di Google. Il nuovo aggiornamento Wear OS 3.5 aggiunge nuove funzionalità ai dispositivi indossabili Fossil interessati, oltre ai canonici miglioramenti generali.

Wear OS 3.5 è in arrivo per gli smartwatch Fossil Gen 6

Fossil afferma che con Wear OS 3.5 gli utenti possono aspettarsi una maggiore durata della batteria, sebbene non siano stati rivelati dettagli in merito. Inoltre gli smartwatch Fossil Gen 6 guadagneranno fino al 30% in termini di velocità, merito di un’esperienza generale più ottimizzata, in più da ora in poi supporteranno un maggior numero di app di terze parti.

L’aggiornamento apporta modifiche anche all’interfaccia utente, grazie all’introduzione di una nuova schermata iniziale, un collegamento a Google Home e controlli gestuali per una navigazione più intuitiva. L’ottimizzazione delle prestazioni si rifletterà anche in un migliore monitoraggio della forma fisica dell’utente grazie all’integrazione di Fitbit che Google ha acquisito qualche tempo addietro.

L’update è in rilascio per i modelli Fossil Gen 6 Standard, Wellness Edition, Skagen Falster e Diesel Griffed, ma al momento non è chiaro se Wear OS 4 sia previsto per questa serie di smartwatch.

