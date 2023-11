Da quando Snapchat ha reso popolare il concetto di messaggi che scompaiono, gli sviluppatori di app hanno avuto bisogno di un modo per bloccare e rilevare quando qualcuno fa uno screenshot (altrimenti è possibile conservare un’immagine del contenuto che dovrebbe essere invece visualizzato solo una volta).

Le applicazioni Android sono sempre state in grado di utilizzare il parametro di layout FLAG_SECURE per disabilitare completamente gli screenshot ma questa non è sempre la soluzione migliore e con Android 14 è stata implementata una nuova API che consente di avvisare semplicemente gli utenti che è stato catturato uno screenshot.

Una novità di Android 14 in azione

Con Android 14, a condizione che un’app dichiari l’autorizzazione DETECT_SCREEN_CAPTURE in fase di installazione, il sistema le dirà quando qualcuno acquisisce uno screenshot e, al fine di mantenere la trasparenza, Android informerà l’utente anche quando un’app ha rilevato l’acquisizione di uno screenshot, mostrando un messaggio nella parte inferiore dello schermo.

Questa immagine ci permette di osservare l’interfaccia della nuova funzionalità di Android 14, con il messaggio nella parte bassa che informa l’utente che l’app “OTTO ha rilevato questo screenshot”.

Tale nuovo sistema non è esente da difetti, come ad esempio la capacità di rilevare lo screenshot (e, quindi, di avvisare gli utenti) soltanto se questo viene acquisito usando la combinazione di pulsanti hardware (le soluzioni basate sul root saranno pertanto in grado di evitare il rilevamento).

Inoltre questo sistema non rileverà nemmeno gli screenshot acquisiti tramite ADB e al momento non è chiaro se un’app che dichiara l’autorizzazione DETECT_SCREEN_CAPTURE sarà in grado di rilevare se uno screenshot della sua miniatura è stato catturato dal menu delle applicazioni recenti.

Ad ogni modo, si tratta di un chiaro miglioramento dal punto di vista della sicurezza, in quanto le applicazioni non hanno più bisogno di utilizzare soluzioni alternative e hanno invece un’autorizzazione più granulare su cui fare affidamento.