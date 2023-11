La serie Redmi K70 ha fatto parlare di sé a più riprese nelle scorse settimane e adesso, quando mancano meno di 48 ore alla presentazione ufficiale in terra cinese, torna a farlo attraverso una serie di foto dal vivo che ritraggono gli attesi modelli Redmi K70 e Redmi K70 Pro.

La serie Redmi K70 sta arrivando

I seguaci delle vicende di Redmi — e, più in generale, di Xiaomi — sanno perfettamente che tra pochi giorni, precisamente il 29 novembre 2023, avrà luogo in Cina la presentazione ufficiale della nuova serie Redmi K70. Coloro che ci hanno seguito con attenzione, inoltre, sanno già anche che la gamma — salvo ribaltoni — sarà composta da un totale di tre modelli: Redmi K70, Redmi K70 Pro e un più economico Redmi K70E.

Di solito, i modelli delle serie K di Redmi oltrepassano i confini cinesi e arrivano a calcare i palcoscenici internazionali con un altro marchio facente capo al colosso cinese, ovvero Poco, e questi nuovi modelli non dovrebbero fare eccezione. Nella fattispecie, le ultime indiscrezioni emerse portano a ritenere che saranno Redmi K70 e Redmi K70E ad arrivare in Europa rispettivamente come POCO F6 Pro e POCO F6 5G. Sebbene il lancio cinese sia dietro l’angolo, al momento non si hanno informazioni sulla data di presentazione delle controparti internazionali.

Foto dal vivo e specifiche: il leak finale

Ciò detto, veniamo alle novità emerse in data odierna: delle inedite foto hands-on sono spuntate su Weibo e hanno come protagonisti Redmi K70 e Redmi K70 Pro (che, a conti fatti, potrebbe non arrivare affatto da noi). Le foto in questione mostrano non soltanto il design dei due smartphone — consentendoci di farci un’idea decisamente più realistica rispetto a dei semplici render —, ma offrono altresì dei chiarimenti in merito alla dotazione tecnica dei due dispositivi.

In particolare, entrambi sono dotati di display AMOLED da 6,67 pollici con un ritaglio in alto al centro per la fotocamera anteriore; tutti e due, inoltre, offrono un pannello posteriore in vetro con finitura satinata. Rimanendo sul retro, è impossibile non adocchiare il design rinnovato del modulo fotografico, con un largo pannello in vetro rettangolare che occupa una buona porzione della parte superiore e accoglie quattro ritagli circolari per le tre fotocamere e il flash LED. Sia Redmi K70 che Redmi K70 Pro implementano una fotocamera principale da 50 MP con OIS e una fotocamera ultra-grandangolare; cambia, invece, la terza fotocamera posteriore: il modello Pro dispone di un teleobiettivo con zoom ottico 2x, mentre il modello base deve accontentarsi di una più modesta fotocamera AI da 2 MP.

Il menu delle impostazioni chiarisce che entrambi i modelli arriveranno sul mercato con a bordo Android 14 e il nuovissimo HyperOS 1.0.1. Inoltre, se tutti e due i modelli possono contare su 12 GB di RAM, soltanto il modello Pro si fregia della più nuova Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, laddove Redmi K70 deve accontentarsi della tuttora eccellente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Infine, come motore del più modesto Redmi K70E è stato scelto il recentemente annunciato MediaTek Dimensity 8300.

Venendo alle battute finali, è opportuno ricordare che l’evento di lancio in programma per mercoledì 29 novembre 2023 sarà l’ennesimo fiume in piena di novità, come da tradizione del colosso cinese: accanto agli smartphone di cui sopra, infatti, verranno annunciati anche i laptop Windows della serie Redmi Book 16 2024, il wearable Redmi Watch 4 e le cuffie true wireless Redmi Buds 5 Pro. Per scoprire in anteprima le informazioni già emerse anche su tutti questi altri prodotti inediti, vi rimandiamo all’articolo che abbiamo recentemente pubblicato su TuttoTech.net.

