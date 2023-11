L’enorme successo a livello globale di Android dipende in gran parte dal continuo lavoro del team di sviluppatori di Google volto a rendere questo sistema operativo sempre più piacevole da usare e ricco di possibilità di personalizzazione.

Tra i frutti di questo costante lavoro di miglioramento non vi sono soltanto grandi novità ma anche piccole modifiche, come quella che nelle scorse ore ha riguardato i controlli Google Cast.

Google apporta una modifica per la funzione Cast

I controlli multimediali per i dispositivi collegati tramite lo standard Cast ormai da tempo appaiono come delle notifiche standard nel pannello superiore a scorrimento, con la possibilità per gli utenti di selezionare rapidamente i comandi principali relativi alla riproduzione.

Negli ultimi giorni tali controlli sono stati invece implementati nel lettore multimediale di Android: in virtù di tale nuova esperienza, il sistema attribuisce a questa funzionalità una maggiore importanza e le dà più rilevanza rispetto alle normali notifiche, in quanto entra a far parte delle impostazioni rapide (così come tutte le altre applicazioni per audio e video di una certa importanza).

Un’icona generica appare nell’angolo in alto a sinistra al posto del logo del servizio di streaming mentre il dispositivo che riproduce il contenuto multimediale è indicato sia nell’angolo a destra che al centro dello schermo (sotto il nome dell’app di streaming).

Ecco la nuova interfaccia della funzionalità:

Accanto al nome dell’applicazione di streaming, sulla destra, si trova un grande tasto per avviare la riproduzione o metterla in pausa mentre al di sotto trovano spazio la barra di avanzamento, i tasti per andare al contenuto precedente o a quello successivo, il tasto per attivare o disattivare l’audio e il tasto per interrompere la riproduzione mentre se si tocca l’area si apre l’app Google Home.

Questa nuova esperienza dovrebbe essere stata implementata con la versione 23.44.14 di Google Play Services (la potete trovare su APK Mirror seguendo questo link).