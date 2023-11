Manca davvero poco al Black Friday, meno di due giorni per la precisione, e non accennano a rallentare le promozioni attive su Amazon per la Settimana del Black Friday, iniziata lo scorso venerdì e destinata a proseguire fino a lunedì 27 novembre, quando il Cyber Monday chiuderà questo periodo davvero favorevole per lo shopping.

Sono decine di migliaia i prodotti in offerta e non è sempre facile seguire l’andamento delle offerte. Per conoscere in tempo reale le migliori vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Telegram, sui cui vi segnaleremo le occasioni da non perdere, ma anche i prodotti più richiesti e più appetibili.

Andiamo però a scoprire quali sono le offerte che avete maggiormente apprezzato oggi, i primi dieci prodotti più acquistati dai nostri lettori. E come sempre troverete un’appendice dedicata alle migliori offerte “non tech” che però non dovrebbero mancare in casa.

I top 10 di oggi

Prodotti non tech molto acquistati

Non dimenticate di dare un’occhiata alle nostre pagine delle offerte, dove troverete tantissimi altri spunti interessanti.

Offerte per categoria