Torniamo a parlare dei problemi che ciclicamente affliggono Android Auto, il servizio di infotainment di Google infatti è ormai tristemente noto a tutti gli utenti, utilizzatori e non, per tutta una serie di bug che ne inficiano il corretto funzionamento.

Quello di cui vi parliamo oggi è una vecchia conoscenza, ve ne abbiamo già parlato ad agosto e ancora nel mese di ottobre ed è uno di quei malfunzionamenti che pregiudicano pesantemente la corretta fruizione della piattaforma. Vediamo i dettagli.

Alcuni utenti non riescono ad utilizzare i comandi vocali in Android Auto

I comandi vocali sono senza ombra di dubbio una delle funzionalità più comode offerte dalla piattaforma di infotainment di Google, Android Auto infatti consente agli utenti di interagire con l’intero sistema senza necessità di spostare le mani dal volante: grazie ai comandi vocali è infatti possibile avviare la navigazione verso un determinato luogo, gestire la riproduzione musicale con Spotify o YouTube Music, inviare o rispondere ai messaggi con le principali applicazioni di messaggistica.

Come anticipato in apertura, il bug che interessa i comandi vocali è una vecchia conoscenza degli utenti, molti dei quali si vedono restituire dal sistema il messaggio “i comandi vocali non sono disponibili al momento“. Il tutto non è in realtà dovuto ad Android Auto stesso, quanto più all’app Google, responsabile della gestione dei comandi vocali tramite l’assistente proprietario dell’azienda.

Le segnalazioni circa il malfunzionamento in questione sono riprese da circa metà novembre (qui potete vedere un esempio ma ci sono anche altre testimonianze sul forum di supporto di Google) e, come in passato, non sembrano legate in alcun modo ad un particolare produttore di smartphone o di auto; il bug si presenta infatti ad alcuni utenti a prescindere da modello e marca del telefono o della vettura, così come non sembra influire la modalità di fruizione del sistema di infotainment, cablata o wireless che sia.

Non è chiaro quanto attualmente sia diffuso il problema, noi per esempio non abbiamo riscontrato malfunzionamenti di sorta nelle ultime ore con l’utilizzo dei comandi vocali. Il responsabile sembra essere uno dei recenti aggiornamenti rilasciati per l’app Google, cosa che rende anche abbastanza semplice arginare l’intera questione; se da un lato infatti il classico svuotamento della cache e la cancellazione dei dati dell’app non porta alcun beneficio, dall’altro sarà sufficiente effettuare un downgrade alla versione precedente dell’app Google per ripristinare il corretto funzionamento dei comandi vocali.

Qualora foste afflitti dal bug in questione, in attesa che Google rilasci un aggiornamento correttivo della relativa applicazione, potete provvedere al download di una precedente versione dell’app Google direttamente da APKMirror, avendo al contempo l’accortezza di disattivare gli aggiornamenti automatici.

