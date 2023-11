La gamma di smartphone Samsung si prepara a registrare un’importante novità: è in arrivo, infatti, il nuovo Samsung Galaxy A25 5G. Lo smartphone è destinato a diventare uno dei prossimi “best seller” della famiglia Galaxy, proponendo un prezzo decisamente più accessibile rispetto a quelli che saranno gli altri mid-range in arrivo nei prossimi mesi (A35 e A55). Un nuovo report di MySmartPrice anticipa oggi design e specifiche del nuovo smartphone di Samsung.

Samsung Galaxy A25 5G: render e specifiche in attesa del debutto

I primi render non ufficiali del nuovo Samsung Galaxy A25 5G chiariscono vari aspetti sul nuovo progetto. Lo smartphone riprenderà il design degli attuali modelli della gamma Galaxy A e, in particolare, del Galaxy A34 (proposto nell’immagine in copertina) uno degli smartphone più venduti della fascia media del mercato. Il display avrà il notch a goccia mentre nella parte posteriore ci saranno tre fotocamere.

Non ci sarà un modulo per i sensori fotografici ma lo smartphone proporrà tre elementi circolari sulla back cover che ospiteranno i tre sensori oltre a un altro elemento separato per il flash LED. Da notare, inoltre, che la scocca sarà realizzata in varie colorazioni: Blue, Black, Yellow e Light Blue (le tonalità sono mostrate nei render che trovate in pagina).

La scheda tecnica

Passiamo ora alle specifiche tecniche. Il nuovo Samsung Galaxy A25 5G riprenderà un chip già ampiamente sfruttato da Samsung sulla sua gamma di mid-range. Secondo le indiscrezioni emerse in queste ore, infatti, lo smartphone utilizzerà il chip Exynos 1280, realizzato con chip a 5 nm. Si tratta dello stesso SoC utilizzato dalla casa coreana per il Galaxy A53 5G.

Tra le specifiche, inoltre, ci sarà spazio per un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il pannello dovrebbe avere una luminosità di picco di 1.000 nits, in linea con quanto già proposto da Samsung sui Galaxy A34 e A54.

La scheda tecnica del nuovo mid-range di Samsung includerà anche 6/8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di storage. Le combinazioni di RAM e storage cambieranno in base al mercato di commercializzazione. In Italia, molto probabilmente, lo smartphone arriverà con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage.

La tripla fotocamera posteriore avrà un sensore principale da 50 Megapixel con OIS. A questo sensore si affiancheranno i soliti sensori secondari con un ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro. Ci sarà anche una camera anteriore da 13 Megapixel. Da notare che il report di MySmartPrice anticipa anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W.

Lo smartphone avrà dimensioni pari a 161.0 x 76.5 x 8.3 mm con un peso di 197 grammi e una scocca che, probabilmente, sarà realizzata in policarbonato. Lato software, invece, ci sarà spazio per Android 14 con One UI. Lo smartphone riceverà quattro major update (arrivando ad Android 18) e cinque anni di patch di sicurezza (con un supporto software che si estenderà fino al 2029).

Prezzo e disponibilità

Al momento, non c’è ancora una data di lancio per il nuovo Samsung Galaxy A25 5G. Il futuro mid-range di Samsung dovrebbe arrivare sul mercato nel corso della prima metà del 2024, insieme ai Galaxy A35 e A55. Maggiori dettagli in tal senso potrebbero arrivare soltanto nel corso delle prossime settimane.

Il prezzo di listino sarà pari a circa 300 euro ma lo smartphone dovrebbe rapidamente scendere di prezzo, raggiungendo la soglia compresa tra i 200 euro e i 250 euro e diventando una delle opzioni di riferimento della gamma Galaxy.

In copertina Samsung Galaxy A34 5G