Il team di sviluppatori di Samsung lavora senza sosta al miglioramento dell’interfaccia utente del colosso coreano e delle varie applicazioni esclusive offerte agli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più piacevole.

Nelle scorse ore il produttore ha svelato le novità introdotte in ambito fotografico con l’interfaccia One UI 6.0.

La fotocamera di Samsung Galaxy S23 migliora con One UI 6.0

Nelle scorse settimane Samsung ha dato il via al rilascio dell’atteso aggiornamento che porta sugli smartphone della serie Samsung Galaxy S23 l’interfaccia One UI 6.0 e Android 14.

Con un post sul forum ufficiale il team del colosso coreano si sofferma sulle novità che tale update porta con sé per quanto riguarda il comparto fotografico, a partire dalla possibilità di aggiungere alla schermata principale il widget della fotocamera.

Ma le novità sono davvero numerose, come la migliore gestione per quanto riguarda il controllo FPS, l’ottimizzazione dell’immagine garantita da un’apprezzata funzionalità di Camera Assistant, il miglioramento della funzione di scansione dei documenti, un pulsante in alto per cambiare rapidamente la risoluzione e la possibilità di disattivare la gesture che consente di passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore (e viceversa).

Con One UI 6.0 ci sono novità anche per l’app Galleria, come una migliore schermata per le informazioni sulle immagini, la possibilità di trasformare gli oggetti tagliati in adesivi, una funzione di scansione dei documenti e di estrazione del testo dalle immagini salvate.

Ed ancora, migliorano le app dedicate alla modifica di immagini e video, con la possibilità di creare filmati sempre più ricchi di funzionalità ed effetti grazie ad appositi nuovi strumenti.

I progressi di Galaxy Enhance-X

Con One UI 6.0 il team di sviluppatori ha migliorato anche questa popolare applicazione con nuove opzioni, come la possibilità di ritagliare automaticamente i documenti e rendere più nitido il testo per creare immagini più accattivanti, una funzione che ripulisce le foto sfocate a causa di macchie di impronte digitali sull’obiettivo della fotocamera, la funzionalità time-lapse di 24 ore e nelle foto di cieli stellati la possibilità di avere una sorta di guida su costellazioni, galassie e nebulose.

Ed ancora, tra le altre novità vi sono la possibilità di creare video slow motion con i filmati più brevi (meno di 30 secondi) e la modalità Scatto Singolo (già presente nell’applicazione fotocamera principale) per recuperare automaticamente i momenti salienti .

Potete scaricare l’ultima versione disponibile (2.0.27) di Galaxy Enhance-X da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Samsung Galaxy Store.

Novità anche per Camera Assistant

One UI 6.0 porta con sé novità anche per Camera Assistant, come la correzione automatica della distorsione quando si scattano foto con gli obiettivi ultra grandangolari o grandangolari posteriori e anteriore, la possibilità di gestire la velocità di scatto nelle impostazioni di base della fotocamera e la possibilità di migliorare le immagini catturate utilizzando lo zoom digitale.

La nuova versione di Camera Assistant è la 2.0.00.0 e può essere scaricata da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Samsung Galaxy Store.

Con One UI 6.0 queste novità sbarcheranno anche sugli altri smartphone del colosso coreano sebbene a seconda dei modelli potrebbero esserci delle limitazioni.