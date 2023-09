Ci risiamo, alcuni di voi potrebbero ricordare che esattamente una settimana fa vi abbiamo riportato la notizia di nuove rimodulazioni in arrivo per i clienti Vodafone, oggi sembra che l’iniziativa dell’operatore non sia limitata alle opzioni tariffarie riportate in precedenza, ma comprenda molte più offerte e aumenti sul canone mensile che possono arrivare a tre euro in più.

Nuove rimodulazioni per i clienti Vodafone a partire da ottobre

Nelle ultime ore alcuni clienti Vodafone hanno iniziato a ricevere una comunicazione da parte dell’operatore, attraverso il classico SMS gli utenti vengono informati riguardo a nuove rimodulazioni in arrivo; nello specifico si tratta di modifiche che avranno luogo a partire dal 25 ottobre 2023 e comporteranno un aumento del canone mensile da 1,99 euro a 2,99 euro in più al mese.

Sono dunque interessate diverse opzioni tariffarie dell’operatore, tutti i clienti coinvolti dalle rimodulazioni potranno fruire in maniera gratuita di una serie di servizi come la segreteria telefonica, il servizio di reperibilità Chiamami & Recall e la continuità di servizio della durata di 48 ore in caso di esaurimento del credito. Inoltre saranno disattivate anche tutte le opzioni minuti, SMS, Giga aggiuntivi che fino ad oggi prevedevano un esborso separato, i relativi costi verranno dunque eliminati e sarà anche eliminato, ove previsto, il costo mensile del piano SIM; gli SMS e i minuti delle opzioni tariffarie coinvolte saranno illimitati e verranno anche aumentati i Giga inclusi nell’offerta.

L’aumento dei Giga disponibili è previsto “per adeguare le offerte alle crescenti esigenze di consumo e ridurre i rischi di esaurimento del traffico dati disponibile ed il consumo di Giga oltre soglia“, mentre la rimodulazione tariffaria in sé viene giustificata dall’operatore come “parte di una iniziativa di semplificazione complessiva delle offerte di Vodafone per renderle più trasparenti e rispondenti ai bisogni dei propri clienti“.

Come di consueto, trattandosi di modifiche unilaterali al contratto, i clienti hanno facoltà di esercitare il diritto di recesso gratuito entro 60 giorni dalla ricezione dell’SMS informativo, senza incorrere in penali o in costi di disattivazione; oltre alla possibilità di effettuare il cambio operatore con la portabilità del numero, gli utenti possono esercitare il diritto di recesso secondo una delle seguenti modalità, specificando come causale “Modifica delle condizioni contrattuali”:

dal sito dell’operatore voda.it/disdettalineamobile

presso i negozi Vodafone

inviando una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO)

inviando una PEC al’indirizzo servizioclienti@vodafone.pec.it

chiamando il Servizio Clienti al numero 190 oppure 42590

Potrebbe interessarti anche: TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Iliad e Optima aderiscono al Codice di Condotta: ecco le novità