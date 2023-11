NordPass ha stilato le classifiche delle password più utilizzate dagli utenti nell’ultimo anno paese per paese e fra queste c’è anche quella relativa all’Italia, con le 20 più utilizzate. La password più popolare per nascondere i propri dati sensibili è ancora “admin”, seguita da “123456” al secondo posto.

Password più usate in Italia nel 2023

Le posizioni tre e quattro sono altrettanto semplici da indovinare: infatti, troviamo rispettivamente “password” e “Password”. Un risultato curioso che si può ricavare dallo studio è che le persone che fanno uso di tali password seguono per lo più i numeri, i nomi propri e lo sport. Per esempio, alcune password nella top 20 sono “juventus”, “12345”, “corrado”, “francesca” e “ciaociao”. Ecco la top 20 delle password più usate:

admin 123456 password Password 12345678 123456789 password99 qwerty UNKNOWN 12345 ciaociao francesco 1234567890 Windows1 Windows10 riccardo corrado francesca andrea juventus

Il dato più allarmante che emerge dal report di NordPass e che dovrebbe far preoccupare gli utenti riguarda il tempo necessario per scovare queste password: si va, infatti, da 1 secondo per la maggior parte fino a una ventina di secondi per le restanti, a eccezion fatta per “UNKNOW” che richiede 17 minuti.