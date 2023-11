Tra i produttori di smartphone Android che si sono avvicinati al settore degli smartphone pieghevoli, senza dubbio è Samsung l’azienda che ha creduto maggiormente in tale genere di device, lanciando negli anni diversi modelli.

Al momento Samsung ha due serie di smartphone pieghevoli, una più costosa e con display più grande (Galaxy Z Fold) e una molto più compatta che ricorda i vecchi telefoni a conchiglia (Galaxy Z Flip).

Stando alle ultime indiscrezioni, il colosso coreano avrebbe deciso di ampliare la propria offerta in ambito di smartphone pieghevoli e ciò potrebbe avvenire già dal prossimo anno.

Cosa sappiamo del nuovo smartphone pieghevole di Samsung

In particolare, il nuovo smartphone pieghevole di Samsung dovrebbe essere un modello di fascia media e ciò lo renderebbe ancora più interessante, in quanto fino a questo momento tale genere di device si è andato a posizionare nella fascia alta, tagliando fuori di fatto così un’ampia platea di utenti.

E una possibile fascia di prezzo in cui potrebbe andare a posizionarsi il nuovo modello pieghevole di Samsung nelle scorse ore ci è stata suggerita dal popolare leaker Revegnus, che su X si è sbilanciato, rendendo noto che potrebbe essere lanciato ad un prezzo compreso tra i 400 dollari e i 500 dollari.

Qualora tale indiscrezione si rivelasse fondata, ci troveremmo di fronte ad uno smartphone che potrebbe realmente rendere accessibile questo genere di telefono per un’enorme fetta di utenti che sino ad oggi si è tenuta alla larga dai modelli decisamente più costosi.

Al momento non vi sono dettagli sulla dotazione tecnica che potrebbe avere tale smartphone né se potrà contare su un form factor in stile libro o a conchiglia. Sarà interessante, inoltre, scoprire quali rinunce in termini di caratteristiche gli utenti dovranno essere disposti ad accettare per avere un modello pieghevole “low cost”.

