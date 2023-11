Sempre più spesso si sente parlare di connettività satellitare per gli smartphone e gli ultimi esempi sono quelli rappresentati da OPPO e Qualcomm.

La serie OPPO Find X7 avrà la connettività satellitare

Ebbene sì, l’intelligenza artificiale non è l’unica novità su cui i vari produttori di smartphone hanno deciso di puntare di recente, in quanto c’è anche la connettività satellitare, tecnologia sulla quale potrà contare la serie OPPO Find X7.

Ad annunciare tale importante novità è stato lo stesso produttore con un post sul social cinese Weibo, con il quale ha pubblicato la seguente immagine:

Purtroppo al momento non è chiaro se OPPO Find X7 potrà vantare la comunicazione satellitare solo via messaggi di testo o se gli utenti potranno spingersi anche oltre, effettuando chiamate attraverso il supporto dei satelliti in orbita attorno alla Terra.

La presentazione della serie OPPO Find X7 dovrebbe essere in programma nel primo trimestre del 2024, momento in cui scopriremo se OPPO intende lanciare questi smartphone soltanto in Cina o a livello globale.

Qualcomm termina la collaborazione con Iridium

Qualcomm ha reso noto di avere concluso la partnership stretta con Iridium per portare la connettività satellitare bidirezionale sugli smartphone per le situazioni di emergenza.

Stando a quanto è stato spiegato, Qualcomm e Iridium sostengono di avere sviluppato e dimostrato con successo la tecnologia che consente di sfruttare la connettività satellitare sugli smartphone ma i produttori mobile non hanno incluso tale soluzione nei loro dispositivi, preferendo puntare su sistemi basati su standard.

Qualcomm ha reso noto che probabilmente continuerà a collaborare in futuro con Iridium, mettendo tuttavia da parte la soluzione proprietaria sviluppata quest’anno per dedicarsi ad un sistema basato su standard.

In sostanza, un piccolo intoppo per Qualcomm, che sembra tuttavia avere le idee chiare: la connettività satellitare rappresenta una delle funzionalità che nei prossimi anni diventeranno sempre più comuni sugli smartphone.