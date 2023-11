Amazon ha deciso di fare una mossa audace e abbandonare Android in favore di un sistema operativo proprietario che al momento viene chiamato con il nome in codice Vega. Dopo anni di utilizzo di versioni personalizzate del robottino verde sui suoi dispositivi, come i Fire tablet e le Fire TV, l’azienda ha deciso di sviluppare un nuovo sistema operativo basato interamente su Linux.

L’obiettivo principale di questa transizione è offrire un’esperienza utente unica e coerente sui dispositivi Amazon. Fino ad ora i dispositivi dell’azienda hanno utilizzato Fire OS, una versione fortemente personalizzata di Android con diverse modifiche atte ad adattare la piattaforme alle sue esigenze. Il tutto si è tradotto in dispositivi con un aspetto grafico, e non solo, molto diverso da quello degli altri dispositivi Android e in un ritardo nella distribuzione delle nuove versioni del sistema operativo.

Amazon al lavoro su Vega, il suo nuovo sistema operativo

Grazie a Vega, Amazon potrà controllare direttamente l’esperienza utente sui suoi dispositivi, senza dipendere da Android. Il nuovo OS si basa su React Native, un framework open source che consente di creare applicazioni in Javascript. Ciò significa che gli sviluppatori potranno facilmente sviluppare app per il nuovo sistema operativo utilizzando le stesse competenze e strumenti che già conoscono.

Questa mossa potrebbe avere un impatto significato sul mercato dei dispositivi intelligenti. Amazon è uno dei principali attori di questo settore, con una vasta gamma di prodotti come gli Echo e le stesse Fire TV. Utilizzando un sistema operativo proprietario sarà in grado di offrire un’esperienza utente unica, avendo accesso diretto allo sviluppo e all’aggiornamento del software dei vari dispositivi.

Secondo le fonti, Amazon sta lavorando a Vega già da diversi anni, con centinaia di persone all’attivo nello sviluppo e la maggior parte del lavoro ormai completato, tanto che l’azienda sta già effettuando dei test su dispositivi Fire TV. Il lancio è previsto per i primi mesi del 2024 e dovrebbe coincidere con l’arrivo della nuova generazione dei dispositivi per lo streaming, per poi arrivare anche sugli Echo.

Non è ancora chiaro se il passaggio al nuovo OS interesserà anche i tablet Fire di Amazon, che dipendono maggiormente dalle app native di Android, ma sembra che l’azienda stia considerando anche questa possibilità per offrire una coerenza totale tra tutte le gamme dei suoi dispositivi.

