Google ha smesso di vendere i suoi prodotti Fitbit in decine di paesi in tutto il mondo. Negli ultimi due mesi l’azienda ha interrotto le vendite dei suoi fitness tracker, smartwatch e altri prodotti in alcune regioni dell’Asia e dell’Europa e più recentemente anche in Sud Africa.

In una pagina di supporto Google elenca le regioni interessate che in Europa includono Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania e Slovacchia, tuttavia Google ha rimosso i prodotti Fitbit anche dal Messico e da tutti i paesi dell’America Latina.

Google ha interrotto il rinnovo di Fitbit Premium in questi paesi il 24 ottobre 2023 e ad agosto la società aveva ritirato Fitbit Premium e prodotti da alcune regioni dell’Asia, tra cui Hong Kong, Corea, Malesia, Thailandia e Filippine.

In totale sono diventati una trentina i paesi in cui Fitbit ha interrotto le vendite, rimanendo sul mercato ancora in 25 paesi.

Google ha confermato che questa politica è stata intrapresa per allineare il suo portafoglio hardware alla disponibilità regionale di prodotti Pixel.

La gamma di prodotti Google Pixel viene generalmente commercializzata solo in un numero limitato di paesi, ma l’ampio taglio dei mercati raggiunti da Fitbit sembra una scelta drastica.

Google fa notare che sebbene i prodotti Fitbit non siano più in vendita nelle sopracitate regioni, i clienti Fitbit riceveranno comunque supporto e aggiornamenti, inoltre la società offrirà un mese gratuito aggiuntivo di Fitbit Premium a tutti gli abbonati che perderanno i loro piani.

