Le memorie SD sono fondamentali per moltissimi dispositivi portatili e anche su smartphone, con le microSD, ricoprono un ruolo importante per espandere la capacità di archiviazione e trasferire rapidamente grandi quantità di dati. Le nuove specifiche SD 9.1, annunciate nei giorni scorsi da SD Association, anticipano un’importante evoluzione per il settore delle memorie portatili. Con le nuove specifiche, infatti, debuttano nuove “Speed Class” SD Express che permetteranno di identificare le memorie ad alte prestazioni.

SD 9.1: fino a 4 GB/s per le schede di memoria del futuro

La pubblicazione delle specifiche SD 9.1 anticipa una nuova rivoluzione per il settore delle memorie portatili, con conseguenze importanti anche per gli smartphone e i tablet che consentono l’espansione della memoria interna tramite microSD. Il nuovo formato, infatti, supporta le interfacce PCIe e NVMe per un miglioramento, sostanziale, delle prestazioni in lettura e scrittura.

Le nuove specifiche si traducono nel debutto delle Speed Class 150, 300, 450 e 600. Si tratta di quattro nuove categorie di schede che permetteranno agli utenti di identificare le prestazioni delle schede, in particolare per quanto riguarda le performance minime in lettura e scrittura. La tabella qui di sotto riassume le caratteristiche delle nuove classi.

L’adozione della nuova interfaccia PCIe Gen4 permette di incrementare notevolmente le prestazioni, con una velocità che raddoppia fino ad arrivare a un massimo di 4 GB/s. La nuova interfaccia consente di migliorare anche le velocità delle microSD Express, in grado ora di arrivare fino a una velocità di picco di 2 GB/s.

Le novità non riguardano solo la velocità . Le specifiche SD 9.1 introducono varie caratteristiche legate ai consumi energetici e alla gestione delle temperature, per evitare il surriscaldamento dei componenti delle memorie quando le velocità in lettura e scrittura registrano dei picchi.

SD Association, con la pubblicazione delle nuove specifiche SD 9.1, ha anche pubblicato una serie di whitepaper che mirano a evidenziare la semplicità di implementazione delle nuove specifiche al fine di garantire una rapida adozione del nuovo standard.

La crescita in termini di prestazioni, senza trascurare consumi e gestione delle temperature, rappresenta un importante passo in avanti per il settore delle schede di memoria che, nel corso dei prossimi anni, garantiranno velocità sempre più elevate, riducendo in modo sensibile il gap con le memorie interne dei dispositivi per quanto riguarda dispositivi come smartphone e tablet.