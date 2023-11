Buone notizie per gli utenti di Telegram e per i proprietari di canali: da oggi è possibile organizzare dei giveaway per distribuire casualmente dei premi tra i follower. Si tratta di un ottimo modo per promuovere i canali, ottenere nuovi iscritti o ricompensare quelli esistenti, magari con qualche abbonamento Premium. Vediamo come funziona.

Telegram Premium gratis come premio nei giveaway dei canali

I giveaway (o, se preferite, concorsi a premi) sono di tendenza sui social media ormai da un po’, ma organizzarli rapidamente e in modo che risultino verificabili e trasparenti non è così semplice. E qui entra in gioco la novità lanciata da Telegram, che si propone come la prima piattaforma social a supportare in modo nativo i giveaway con una selezione casuale dei premi garantita e fondi dei premi prepagati. Questo permetterà a milioni di utenti di ricevere premi, come ad esempio abbonamenti Telegram Premium, e la piattaforma si assicurerà che i vincitori vengano scelti in modo equo.

I proprietari dei canali possono creare un giveaway in pochi passaggi, e sarà Telegram a selezionare casualmente i vincitori in base alle regole da loro stabilite e a distribuire i premi. I fortunati riceveranno dei link con dei codici regalo, che potranno servire come verifica pubblica della vincita. Ogni codice include un abbonamento gratuito a Telegram Premium, ma gli organizzatori potrebbero voler aggiungere ulteriori premi più consistenti per rendere la cosa ancora più intrigante.

Oltre al numero di vincitori e alla durata del giveaway, l’organizzatore può specificare se possono partecipare tutti o solo i nuovi iscritti, o magari selezionare Paesi specifici o richiedere l’iscrizione ad altri canali. I giveaway possono essere creati in pochi istanti (Info del canale > tre puntini > Statistiche > Potenziamenti > Potenzia tramite regali), indipendentemente dal livello del canale. Per avviarlo l’organizzatore deve pagare in anticipo gli abbonamenti Premium che vuole assegnare: la procedura di pagamento può essere completata da qualsiasi app Telegram, ma secondo quanto riferito risulta più conveniente tramite @PremiumBot o Fragment. Questo perché Google Play Store e App Store limitano le dimensioni delle transazioni, mentre @PremiumBot consente acquisti più consistenti e Fragment è l’ideale per giveaway molto numerosi (anche migliaia per volta).

Per ogni abbonamento che regalano, i canali acquistano automaticamente 4 potenziamenti, che rimangono nel canale per tutta la durata degli stessi: come forse saprete, i potenziamenti consentono ai canali di salire di livello e sbloccare le storie, i colori personalizzati e non solo (potete potenziare il nostro canale Prezzi.tech cliccando qui, senza alcun costo). Da oggi, ogni account Telegram Premium riceve più potenziamenti come parte del suo abbonamento: invece di un solo potenziamento, gli utenti ne hanno 4 da distribuire tra diversi canali o da usare per assegnare più potenziamenti allo stesso canale. Regalando l’abbonamento Premium a qualcuno, quest’ultimo avrà 1 potenziamento, mentre chi regala ne avrà 3. Come detto, vincendo un abbonamento Premium attraverso un giveaway, i 4 potenziamenti andranno automaticamente al canale organizzatore.

Se volete provare un primo giveaway su Telegram e cercare di vincere un abbonamento Premium di 6 mesi, potete partecipare a quello sponsorizzato dal fondatore e CEO di Telegram (entro il 13 novembre 2023): in palio ci sono 10.000 premi.

Visto l'avvicinarsi del Black Friday, non dimenticate di seguirci anche attraverso il nostro canale Telegram Prezzi.tech, disponibile sia su Telegram sia su WhatsApp.

