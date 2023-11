Da alcuni mesi Google sta lavorando su una nuova modalità di navigazione per Google Maps, utile soprattutto se si conosce già in parte il percorso, oppure quando si naviga a piedi, in quanto l’app mostra solo quando arriverà la prossima svolta e lo stato di avanzamento del viaggio direttamente sulla schermata delle notifiche di blocco dello smartphone Android.

In pratica si tratta di una modalità di navigazione ridotta che non fornisce indicazioni stradali passo passo, ma tutte le informazioni importanti verranno visualizzate nell’area delle notifiche o nella schermata di blocco.

La navigazione ridotta di Google Maps è l’ideale quando si cammina

Ora Google ha aggiornato questa modalità di Google Maps, rendendola ancora più utile soprattutto quando si cammina in una città che non si conosce.

Oltre che essenziale la modalità è molto discreta, poiché non irrompe con istruzioni vocali, quindi risulta ideale quando si è in giro a piedi.

Questa modalità è attivabile toccando in qualsiasi momento l’indicatore di posizione blu sulla mappa di Google Maps e successivamente abilitando la nuova opzione quando sarà disponibile per il proprio account.

Recentemente Google Maps ha abbracciato Immersive View, Lens e altre intriganti novità legate all’intelligenza artificiale, inoltre ha ottenuto una grafica più moderna e intuitiva su Android Auto.

Da non perdere: Migliori smartphone Android, la classifica di Novembre 2023