Da un paio di mesi Google sta lavorando su una nuova modalità di navigazione “essenziale” per Google Maps, utile soprattutto se si conosce già in parte il percorso, in quanto l’app mostra solo quando arriverà la prossima svolta e lo stato di avanzamento del viaggio direttamente sulla schermata delle notifiche o di blocco dello smartphone Android.

Questa modalità non fornisce indicazioni stradali passo passo, ma tutte le informazioni importanti verranno visualizzate nell’area delle notifiche o nella schermata di blocco.

La navigazione “essenziale” è in arrivo nell’app Google Maps

Fondamentalmente questa modalità si comporta come la navigazione standard, ma risulta più discreta e silenziosa. Ad esempio vengono visualizzate le svolte imminenti e la relativa freccia direzionale, piuttosto che la navigazione standard.

Questa modalità è attivabile toccando in qualsiasi momento l’indicatore di posizione blu sulla mappa di Google Maps e successivamente abilitando la nuova opzione, come spiegato dal messaggio che avvisa della novità all’avvio di Google Maps.

Al momento la funzionalità è in rilascio per gli utenti Android dell’app Google Maps. Per verificare se è presente sul vostro dispositivo potete provare ad aggiornarla.

Recentemente Google Maps ha ricevuto una piccola ma comoda modifica in Android Auto, oltre all’integrazione di Google Assistant per migliorare la ricerca vocale.

