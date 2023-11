State cercando un nuovo smartphone Android ma non volete spendere troppo? Su Amazon sono disponibili quattro offerte firmate Motorola, che spaziano nella trafficata zona tra i 150 e i 400 euro: si parte da Motorola Moto G72 e si arriva a Motorola Edge 40 e Motorola Edge 40 Neo, passando anche per Motorola Moto G84 5G. Vediamo come approfittare degli sconti.

Quattro offerte Android tra 150 e 400 euro su Amazon

Procediamo per gradi e partiamo dallo smartphone meno costoso, ossia Motorola Moto G72: quest’ultimo viene proposto in offerta su Amazon nella versione 8-128 GB, uscita un po’ più tardi delle altre e probabilmente la più interessante. A bordo troviamo specifiche capeggiate da un display pOLED da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte integrato, e dal SoC MediaTek Helio G99 affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X e da 128 GB di memoria interna (espandibili con microSD).

Risulta l’unico del gruppetto a non disporre della connettività 5G, ma troviamo comunque 4G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, porta USB Type-C 2.0 e porta per il jack audio da 3,5 mm (sempre più rara). Il comparto fotografico di Moto G72 include una fotocamera anteriore da 16 MP e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (con Pixel Binning), ultra-grandangolare da 8 MP e Macro Vision da 2 MP. Non mancano certificazione IP52 e altoparlanti stereo con Dolby Atmos. La batteria è da 5000 mAh, compatibili con la ricarica rapida cablata TurboPower da 30 W. Qui potete consultare la scheda tecnica completa.

Motorola Moto G72 è stato lanciato nella versione 6-128 GB a 319,90 euro, ma da qualche mese è stata lanciata la versione 8-128 GB a 249 euro: attualmente potete acquistare quest’ultima in offerta su Amazon a 169 euro, con consegna rapida inclusa (venduto e spedito da Amazon). Se siete interessati potete procedere seguendo il link qui in basso, mentre in fondo potete consultare la nostra recensione.

Acquista Motorola Moto G72 in offerta

Salendo un po’ di prezzo arriviamo a Motorola Moto G84 5G, uno smartphone lanciato da poche settimane che rispetto al modello qui sopra guadagna la connettività di quinta generazione. Propone un display pOLED da 6,5 pollici Full-HD+ con refresh rate di 120 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 695, supportato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. A livello fotografico offre una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Ultra Pixel da 50 MP (con OIS e Dual PDAF) e sensore ultra-grandangolare e Macro Vision da 8 MP, e una fotocamera anteriore da 16 MP. Oltre al già citato 5G (dual SIM), offre Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C. La batteria è da 5000 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida cablata TurboPower da 30 W. Qui per la scheda tecnica completa.

Motorola Moto G84 5G è stato lanciato a settembre 2023 al prezzo consigliato di 299,90 euro, ma potete acquistarlo in offerta a partire da 244,35 euro (Midnight Blue) con consegna rapida e inclusa (venduto e spedito da Amazon). Se siete interessati potete seguire il link qui sotto:

Acquista Motorola Moto G84 5G in offerta

Se volete e potete spendere di più potete optare per Motorola Edge 40 o Motorola Edge 40 Neo. Il primo offre schermo pOLED da 6,55 pollici Full-HD+ con refresh rate fino a 144 Hz, SoC MediaTek Dimensity 8020 affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna UFS 3.1, doppia fotocamera con sensore principale Quad Pixel da 50 MP con OIS e PDAF e sensore ultra-grandangolare e Macro Vision da 13 MP, e fotocamera anteriore Quad Pixel da 32 MP. A disposizione anche una connettività completa, doppi altoparlanti con Dolby Atmos, certificazione IP68 e batteria da 4400 mAh con ricarica rapida TurboPower da 68 W e ricarica wireless da 15 W.

Motorola Edge 40 Neo è arrivato a distanza di qualche mese e si distingue principalmente per la presenza del SoC MediaTek Dimensity 7030, affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, e per la batteria da 5000 mAh, compatibile con la ricarica cablata da 68 W.

Motorola Edge 40 è stato lanciato a maggio al prezzo consigliato di 599,90 euro, ma potete acquistarlo a quasi metà prezzo in offerta su Amazon: bastano 319 euro per portarlo a casa nella colorazione Eclipse Black (venduto da terzi, ma con spedizione Prime e sconto offerto da Amazon stessa; altrimenti si parte da 354,99 euro in versione Reseda Green). Motorola Edge 40 Neo ha invece debuttato a 399,99 euro ed è ora disponibile in sconto a partire da 349 euro (venduto e spedito da Amazon, versione Soothing Sea). Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso. Per restare al passo con questo tipo di offerte potete seguirci anche nel nostro nuovo canale WhatsApp.

Acquista Motorola Edge 40 in offerta

Acquista Motorola Edge 40 Neo in offerta

