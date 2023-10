Nelle ultime ore, Telegram ha ricevuto un corposissimo aggiornamento che ha portato all’interno dell’app (sia per Android che per iOS) tantissime novità per tutti, con qualche esclusiva per gli abbonati a Premium.

Tutte le novità sono state dettagliate, all’interno del solito lungo post sul portale ufficiale, dal team di sviluppo che ha pone l’accento sul fatto che la popolare piattaforma di messaggistica istantanea sia stata la prima a introdurre le risposte ai messaggi, funzionalità che ora riceve tante nuove potenzialità. Scopriamo tutti i dettagli.

Quante novità per Telegram con l’ultimo aggiornamento

Oltre a rilasciare aggiornamenti che puntano esclusivamente a risolvere bug presenti all’interno dell’app, il team di sviluppo di Telegram lavora costantemente all’introduzione di nuove funzionalità.

Dopo avere introdotto le storie, inizialmente per i soli utenti Premium e poi per tutti con l’aggiornamento del decimo anniversario (inclusi i canali), la piattaforma di messaggistica istantanea riceve ora (in tempo per Halloween) un intero blocco di nuove funzionalità che puntano a rendere ancora più appagante l’esperienza utente.

Su Telegram arrivano le risposte 2.0

Le risposte sono sbarcate su Telegram (pioniere in tal senso) nel 2015 per dare la possibilità agli utenti di seguire al meglio le conversazioni complesse nelle chat. Per il team di sviluppo è quasi un vanto il fatto che tutte le app di messaggistica concorrenti abbiano adottato tale funzionalità.

Ora però, la funzionalità passa al livello successivo: dopo l’aggiornamento, infatti, gli utenti possono citare parti specifiche di un messaggio e rispondere solo ad esse; toccando la citazione, verrà evidenziata la parte specifica “citata” nel messaggio originale.

Sfruttare questa nuova funzionalità è molto semplice (si applica sia ai dispositivi Android che ai dispositivi iOS): basta effettuare una pressione prolungata sulla parte specifica del testo alla quale si vuole rispondere, evidenziarla e premere “Cita” prima di scrivere la risposta.

Tramite una pressione sulla “barra di risposta” (quella presente sopra alla casella di testo), è possibile scegliere “Rispondi in un’altra chat” (priovata, gruppo o canale che sia). Toccando poi la risposta all’interno della chat dove è stata inviata, l’utente verrà reindirizzato al messaggio nella chat originale (ammesso che esso abbia i permessi per accedervi).

Impostazioni di risposta, inoltro e link

Quando poi si risponde, si inoltra un messaggio, si inserisce un link come risposta o si fanno tutte e tre le azioni contemporaneamente, Telegram ha aggiuto le schede di navigazione tra risposta, inoltro e link.

C’è il nuovo strumento di formattazione “Cita”

Oltre a sfruttare le citazioni per ottimizzare le risposte, il team di sviluppo ha aggiunto “Cita“ anche tra gli strumenti di formattazione (al fianco dei già esistenti Spoiler, Grassetto, Corsivo, Monospazio, Link, Barrato e Sottolineato). È possibile includere più citazioni nella stessa risposta.

Possibilità di personalizzare le anteprime dei link

Con l’ultimo aggiornamento, Telegram potenzia anche le anteprime “dettagliate” dei link (che mostrano titolo, descrizione e immagine in evidenza dalla pagina linkata), altro strumento introdotto nel 2015 all’interno della piattaforma di messaggistica.

Quando si inserisce un link in un messaggio, ora, è possibile modificare l’aspetto che esso avrà tramite un menu al quale si accede con una pressione singola sulla barra di anteprima del link (posta sopra alla casella di testo).

Dal menu è possibile modificare la dimensione dell’immagine in evidenza, scegliere se visualizzare l’anteprima sopra o sotto al messaggio allegato e scegliere di quale link visualizzare l’anteprima (nel caso in cui ce ne fosse più di uno all’interno del messaggio).

Novità per le storie

Ci sono un paio di novità anche per le storie, funzionalità che la piattaforma ha guadagnato quest’estate per trasmettere maggiormente un’aria da vero e proprio social network.

Possibilità di mandare avanti o riavvolgere i video nelle storie

La prima novità legata alle storie è piuttosto semplice: durante la visualizzazione di una storia video, basterà effettuare una pressione prolungata e, spostando il dito verso destra o sinistra, è possibile “muoversi” all’interno del video, mandando avanti o riavvolgendo il contenuto.

C’è anche la possibilità di regolare il flash per la fotocamera frontale

Per migliorare la qualità dei selfie, invece, il team di sviluppo ha introdotto il flash frontale che mette a disposizione due strumenti (calore o intensità) che permettono agli utenti di personalizzare il risultato finale ottenuto tramite scatti con la fotocamera anteriore del proprio smartphone.

Una novità esclusiva per gli utenti Premium

C’è anche una novità esclusiva per gli utenti abbonati a Telegram Premium. Essi possono ora personalizzare ulteriormente il proprio account scegliendo un colore (o una combinazione di colori) specifica. Queste modifiche si applicano al colore del nome dell’utente in tutti i gruppi, al colore di qualsiasi link inviato e al colore delle risposte.

Per sfruttare la funzionalità (sia su dispositivi Android che su dispositivi iOS), basta accedere alle impostazioni dell’applicazione e poi seguire il percorso “Aspetto > Colore del tuo nome”. Da questo menu è quindi possibile scegliere un colore o una combinazione di colori tra quelle proposte (21 in tutto); inoltre, gli utenti possono anche scegliere un’icona che verrà visualizzata come motivo di sfondo dietro ai messaggi che vengono citati da altri utenti o ai quali altri utenti rispondono.

Come scaricare o aggiornare l’app di Telegram

Tutte le novità descritte poco sopra fanno parte del nuovo aggiornamento alla versione 10.2.0 dell’app Telegram, che per gli smartphone Android risulta già scaricabile attraverso il Google Play Store; per raggiungere la pagina dell’app, vi basterà cliccare sul badge sottostante ed effettuare tap su “Installa” (qualora per voi fosse la prima installazione) o “Aggiorna” (qualora dobbiate semplicemente aggiornare l’app).

Lo stesso aggiornamento è in distribuzione anche per gli utenti iPhone che lo potranno scaricare attraverso l’App Store. La pagina dell’app è raggiungibile tramite questo link.

