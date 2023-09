Telegram ha rilasciato in queste ore un nuovo importante aggiornamento che introduce tante nuove funzionalità per i canali, che possono ora pubblicare Storie, ma anche tante novità per gli utenti comuni e per la gestione dei media. Le Storie si arricchiscono anche delle reazioni e della possibilità di inserire un sottofondo musicale.

Le Storie sono state introdotte su Telegram con l’aggiornamento per il 10° anniversario della piattaforma, ma fino ad ora potevano essere postate soltanto dagli utenti. Il nuovo aggiornamento, in rilascio proprio in queste ore, allarga questa possibilità anche ai gestori dei canali, con alcuni accorgimenti da seguire.

I canali di Telegram possono ora postare delle Storie

Per poter postare una Storia sul proprio canale Telegram, gli admin della community avranno bisogno del supporto dei loro follower Premium tramite dei potenziamenti, o boost. Soltanto gli utenti Premium hanno accesso ad un potenziamento gratuito al giorno, che potranno regalare ad un canale di loro scelta.

Ogni volta che ad un canale viene regalato un potenziamento, verranno assegnati dei punti che lo faranno salire di livello: per ogni nuovo livello aggiunto l’amministratore abbonato a Telegram Premium potrà pubblicare una storia aggiuntiva sul proprio canale nel corso della giornata. Va da sé che i canali più popolari avranno un potere pressoché illimitato nella pubblicazione delle storie e per questo motivo è stata aggiunta una impostazione nell’applicazione che permette agli utenti di regolare la quantità di contenuti visualizzabili.

Arrivano le reazioni e la musica nelle Storie di Telegram

Con il nuovo aggiornamento Telegram ha introdotto anche le reazioni nelle Storie, sia per gli utenti comuni che per i canali. Per poter ricevere le reazioni in una Storia, sarà necessario cliccare sulla relativa icona durante il processo di modifica della Storia stessa e selezionare un’emoji tra quelle disponibili.

Gli utenti premium potranno usare anche le emoji personalizzate come reazione nelle Storie e inviare fino ad un massimo di 5 reazioni ad ogni contenuto, mentre gli utenti senza abbonamento potranno aggiungerne una sola. Le Storie pubblicate dai canali possiedono inoltre un contatore che mostra quante persone hanno reagito al contenuto.

Altra novità è la possibilità di personalizzare le proprie Storie con l’audio, attraverso l’icona “audio” presente nel pannello degli sticker. Sarà possibile utilizzare una traccia pre-registrata caricata direttamente dal proprio smartphone o addirittura una registrazione vocale, dando modo di creare contenuti con colonne sonore personalizzate o con una narrazione.

Nuovi media a singola visione e novità per le notifiche di accesso

Telegram ha introdotto l’autodistruzione dei contenuti multimediali condivisi già nel 2013 e con il nuovo aggiornamento sono stati resi più immediati e semplici da usare.

È stata infatti introdotta la possibilità di inviare foto e video visualizzabili una sola volta, premendo il relativo pulsante prima dell’invio del media. In maniera simile a quanto succede già su WhatsApp, gli screenshot e il salvataggio dei contenuti non funzioneranno con questo tipo di media per questioni di privacy.

Terminiamo infine la lista delle novità con un piccolo aggiornamento che riguarda le notifiche di accesso. Ogni volta che viene effettuato l’accesso a Telegram, l’applicazione invia di norma una notifica a tutti i dispositivi collegati a quell’account. Con il nuovo aggiornamento, tale notifica verrà visualizzata in cima alla lista delle conversazioni, dando la possibilità all’utente di disconnettere l’account in caso di accesso non autorizzato.

Potete scaricare l’ultima versione di Telegram direttamente dal badge sottostante, che vi porterà alla relativa pagina dell’applicazione sul Google Play Store.

