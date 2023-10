Il team di sviluppatori di Instagram continua a lavorare al miglioramento di questo popolare social network, studiando sempre nuove funzionalità che possano garantire agli utenti un’esperienza più piacevole e, al tempo stesso, mantenendo la piattaforma competitiva.

Una delle ultime novità studiate dal team di Instagram è stata svelata nelle scorse ore da Adam Mosseri, il quale ha reso noto che è già entrata nella fase di test.

Un’altra nuova funzione in test per Instagram

Stando a quanto è stato spiegato da Mosseri, si tratta di una funzionalità che dovrebbe fare aumentare le interazioni tra gli utenti di questo popolare social network.

Gli utenti potranno contare su un nuovo modo per invitare gli amici a partecipare ai post del proprio feed: prima di pubblicare un carosello, infatti, si potrà attivare la possibilità per i propri follower di inviare foto e video, che potranno quindi essere aggiunti al post.

In pratica, gli utenti potranno collaborare con i rispettivi amici alla realizzazione di un post e ciò dovrebbe aprire a nuovi scenari e soluzioni creative (il classico esempio di utilizzo potrebbe essere l’invito rivolto agli amici a condividere ricordi di uscite o eventi recenti a cui si è preso parte insieme).

Mosseri ci ha tenuto a precisare che i contenuti inviati dagli amici non saranno aggiunti in automatico al post da pubblicare, in quanto tutti video e le foto ricevuti andranno espressamente approvati e nello screenshot condiviso è possibile vedere che questi caroselli collaborativi presenteranno nell’angolo in basso a sinistra un pulsante “aggiungi al post”.

Al momento il team di Instagram non ha fornito dettagli sulla durata del test né su quanti utenti avranno la possibilità di provare la nuova funzionalità in questa fase e per sapere se verrà implementata per tutti non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali.

