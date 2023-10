Samsung annuncia un rinnovamento del programma Rewards, inizialmente lanciato nel 2016 per Samsung Pay e successivamente modificato. Il nuovo Samsung Rewards è un programma fedeltà dedicato agli acquisti effettuati sul Samsung Shop Online e consente di sfruttare alcuni interessanti vantaggi, crescenti sulla base del livello raggiunto: Rewards o Rewards+. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Rewards e Rewards+: due livelli con vantaggi crescenti

Il programma Samsung Rewards consente agli utenti iscritti di accedere a diversi vantaggi esclusivi, con la possibilità di guadagnare punti attraverso gli acquisti da poter convertire in buoni sconto per quelli successivi. Per raggiungere il secondo livello è necessario spendere una cifra importante sullo Shop Online di Samsung, ma già al livello “base” si possono sfruttare dei vantaggi. Più in particolare:

Samsung Rewards (basta procedere con l’iscrizione attraverso il Samsung Account) consente di guadagnare l’ 1% del valore speso su Samsung Shop Online in punti da utilizzare sugli acquisti successivi 10 punti guadagnati ogni euro di spesa consegna gratuita su tutto il catalogo assistenza clienti

Samsung Rewards+: consente di guadagnare il 3% del valore speso su Samsung Shop Online in punti da utilizzare sugli acquisti successivi 30 punti guadagnati ogni euro di spesa consegna gratuita su tutto il catalogo assistenza clienti offerte e comunicazioni personalizzate



Per ottenere il primo livello è sufficiente procedere con l’iscrizione al programma Rewards, dopo aver eventualmente creato un Samsung Account. Per passare al successivo, Rewards+, è necessario spendere almeno 3000 euro entro 2 anni (raggiungendo quindi i 30.000 punti) dall’adesione al programma, naturalmente sul Samsung Shop Online; lo status rimarrà attivo per 24 mesi prima di essere rivisto. Ottenendo lo status Rewards+, si ottengono anche 50.000 punti una tantum come omaggio. Per gli utenti già iscritti al programma alla data del 16 ottobre 2023 si terrà conto, ai fini dell’ottenimento dello status Rewards+, degli acquisti fino ai due anni precedenti. Chi ha creato o creerà un Samsung Account dopo il 16 ottobre 2023 sarà iscritto automaticamente al programma.

Per ulteriori dettagli e per consultare termini e condizioni completi del nuovo programma Samsung Rewards potete seguire questo link. Pensate di aderire o non siete interessati?

