Arrivate sul mercato nella primavera dello scorso anno, le Google Pixel Buds Pro sono ancora perfettamente attuali e nelle scorse settimane sono tornate alla ribalta grazie alle nuove colorazioni lanciate insieme ai Pixel 8, al bundle di lancio che le ha abbinate ai nuovi flagship e alle cure software che il team di Mountain View ha riservato loro (senza dimenticare la PWA finalmente disponbile per Chrome OS). Adesso, agli acquirenti delle cuffie di punta di Google viene offerta una nuova possibilità in termini di assistenza post-vendita: negli Stati Uniti, è finalmente possibile acquistare una custodia sostitutiva tramite il canale ufficiale.

Fino a non molto tempo fa, Google permetteva soltanto di acquistare la cuffia destra o sinistra oppure i gommini ufficiali, ma adesso per gli utenti negli USA — per il momento, sono i soli — è possibile acquistare anche una custodia sostitutiva, in caso di smarrimento o danneggiamento di quella originale. Il costo richiesto per l’accessorio è di 70 dollari e la transazione avviene sul Google Store previa compilazione di un form apposito. Viene chiesto anche di specificare la colorazione delle proprie Google Pixel Buds Pro, sebbene ciò non abbia rilevanza alcuna per la custodia di ricarica (i cui colori sono uguali, sia dentro che fuori, per tutte le colorazioni).

Per quanto riguarda i limiti dell’iniziativa, si è detto che l’acquisto è attualmente possibile solo negli USA: negli altri mercati, occorre mettersi in contatto con l’assistenza per trovare una soluzione. Allargando il discorso, Google non prevede la possibilità di acquistare una custodia di rimpiazzo per le Google Pixel Buds A-Series, per le quali continua ad offrire solo la singola cuffia e i gommini.

