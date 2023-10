Dopo appena qualche giorno dall’inizio ufficiale delle vendite, i nuovissimi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro subiscono già il primo calo di prezzo su Amazon, una mossa, probabilmente, pensata dal colosso dell’e-commerce per spingere ulteriormente le vendite e convincere gli indecisi dell’ultimo momento.

Sì perché i due flagship 2023 di Google, oltre a essere proposti a un prezzo più basso rispetto a quello di listino, in un po’ tutte le colorazioni e nei tagli di memoria da 128 GB o 256 GB, consentono, fino a oggi 16 ottobre 2023, di usufruire della promozione sulle cuffie Google Pixel Buds Pro.

I Google Pixel 8 sono in offerta su Amazon

Google Pixel 8 (trovate qua la sua scheda tecnica completa) è disponibile in offerta, sia nel taglio da 128 GB che nel taglio da 256 GB, e in tutte le colorazioni disponibili, ovvero Grigio verde, Nero ossidiana e Rosa. Amazon consente di portarselo a casa al prezzo di 749 euro (taglio da 128 GB) o 810 euro (taglio da 256 GB) al posto di, rispettivamente, 799 e 859 euro. La disponibilità è immediata.

Anche Google Pixel 8 Pro (trovate qua la sua scheda tecnica completa) è disponibile in offerta, sia nel taglio da 128 GB che nel taglio da 256 GB, e in tutte le colorazioni disponibili, ovvero Azzurro cielo, Grigio creta e Nero ossidiana. Amazon consente di portarselo a casa al prezzo di 1039 euro (taglio da 128 GB) o 1099,00 euro (taglio da 256 GB) al posto di, rispettivamente, 1099 e 1159 euro. Anche in questo caso la disponibilità è immediata, eccezion fatta per la colorazione Azzurro cielo, probabilmente la più gettonata: in questo caso, si dovranno attendere un paio di giorni in più.

Come usufruire della promozione sulle Pixel Buds Pro

Oltre al prezzo già più basso di per sé, Amazon continua a proporre, solo fino a oggi 16 ottobre 2023, la promo lancio che consente di ricevere in regalo le cuffie Google Pixel Buds Pro, che acquistate a parte costerebbero 229 euro, con l’acquisto dei due smartphone.

Per usufruire della promozione, basterà notare la dicitura “Promozioni” subito sotto le colorazioni disponibili (da PC) o subito sotto al prezzo (da smartphone) e, in seguito, selezionare “Aggiungi entrambi al carrello”. Questo vi consentirà di usufruire del bundle con le cuffie ma sarete obbligati a prendere le cuffie in colorazione Corallo.

Per scegliere la colorazione anche delle cuffie, vi basterà seguire pochi, semplici, passaggi:

Aggiungere al carrello lo smartphone nel taglio di memoria e nella colorazione da voi scelta. Aggiungere al carrello le Google Pixel Buds Pro in una delle seguenti tre colorazioni (con link che vi rimandano alla pagina esatta): Google Pixel Buds Pro – Azzurro cielo

Google Pixel Buds Pro – Corallo

Google Pixel Buds Pro – Grigio creta A questo punto, raggiungendo il carrello vedrete il totale senza la promozione applicata. Cliccando su “Procedi” per raggiungere la schermata da cui poi confermare l’ordine, vedrete che, dal totale, verranno scalati i 229 euro delle Buds Pro.

