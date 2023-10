Il team di Google dedica sempre una grande cura alla parte grafica e alle animazioni delle proprie applicazioni, tuttavia le ultime due novità arrivate su Google Wallet sono chiaramente pensate per gli utenti che badano più alla sostanza che alla forma.

Google Wallet: meno animazioni, più tessere

Sia ben chiaro, non ci troviamo di fronte a novità in grado di rivoluzionare il funzionamento di Google Wallet, bensì di ritocchi che potrebbero giovare all’esperienza d’uso di non pochi utenti.

Prima di tutto, la sezione Animazioni delle Impostazioni di Google Wallet contiene ora un toggle che consente di scegliere se attivare oppure no le animazioni per i pagamenti completati. Come viene chiaramente riportato nella descrizione, l’attivazione del toggle permette di visualizzare “animazioni divertenti dopo aver completato un pagamento o utilizzato una tessera”. Queste animazioni, se attive, compaiono subito al di sopra della carta utilizzata e in passato ne sono state create delle simpatiche versioni stagionali; ad ogni modo, gli utenti non interessati ora possono disattivarle tout court.

Per quanto riguarda la seconda novità, non si tratta di una prima volta assoluta, bensì di un roll out ancora limitato ma che finalmente sta prendendo piede. Se ne era parlato per la prima volta lo scorso giugno, poi il mese scorso era arrivato l’annuncio: Google Wallet offre la possibilità di aggiungere nuove tessere contenenti codici a barre o QR tramite una semplice foto. Come potete vedere dai seguenti screenshot, gli utenti già raggiunti dalla distribuzione della nuova funzione vedono una quinta voce al tocco del tasto “Aggiungi a Wallet”:

Carta di pagamento Tessera per il trasporto pubblico Carta fedeltà Carta regalo Foto.

Questa nuova voce permette di creare una tessera “usando una foto con codice a barre o QR”. Sebbene nel frattempo la novità abbia iniziato a diffondersi, non può ancora parlarsi di un roll out per tutti.

Come aggiornare Google Wallet per Android

Venendo alle note di chiusura, si può notare un cambio — per la verità, risalente al mese scorso —nella numerazione delle versioni di Google Wallet: Big ha accantonato il formato 2.203.x in favore di quello 23.38.x, più vicino a quello di Google Play Services. Ad ogni modo, la versione più aggiornata dell’app per dispositivi Android è scaricabile dal Google Play Store tramite il badge sottostante.

