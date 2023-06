È trascorso un anno circa dal lancio di Google Wallet e da allora Google è impegnata a integrare sempre più documenti al suo interno, al fine di renderlo un portafoglio digitale sempre più pratico, sicuro e privato. E oggi dà un bel boost a questa cosa con l’annuncio di diverse nuove funzionalità, che saranno disponibili all’interno di Google Wallet entro le prossime settimane.

Basta un’immagine per aggiungere una tessera

C’erano diverse tessere, come quella di iscrizione a una palestra, difficilmente salvabili all’interno di Google Wallet e così Google ha voluto risolvere la cosa, dando la possibilità di salvare qualsiasi tessera contenga un codice QR o un codice a barre. Non fa più alcuna differenza il tipo di tessera perché con questa aggiunta sono tutte supportate, che siano di biglietti di transito, biglietti del parcheggio, codici per il reso di prodotti e via dicendo; se esse contengono un codice a barre o un codice QR sono salvabili all’interno di Google Wallet semplicemente aprendo una loro foto dalla galleria.

Tessere sanitarie e private salvate in modo sicuro

Ebbene sì, è arrivata anche questa funzionalità. Prima di aprire il frigorifero e tirare fuori lo champagne però è bene che sappiate che Google parla di USA e Regno Unito, per cui immaginiamo che, almeno per ora, sia disponibile solo lì. Sappiamo come funzioni in Italia e quanta burocrazia ci sia e prima che una cosa del genere arrivi da noi sicuramente ci vorrà del tempo. Detto ciò, Google Wallet aggiunge finalmente la possibilità di caricare e salvare tessere con informazioni sensibili, come la tessera sanitaria che contiene dati personali e privati, applicando su di esse anche una etichetta “tessera privata” così da poter essere identificate e consultate facilmente tramite impronta digitale, PIN o un altro metodo sicuro di sblocco.

Si può salvare anche la patente su Google Wallet

Qui vale lo stesso discorso fatto con le tessere con informazioni sensibili perché si parla ancora una volta di USA. Google dichiara che da oggi è possibile salvare la patente di guida all’interno di Google Wallet in Maryland e che nei prossimi mesi la cosa sarà estesa ai residenti in Arizona, Colorado e Georgia. Noi la vedremo in Italia forse un giorno, anche se si parla di un qualche cosa di simile sfruttando l’applicazione IO.

Si salvano direttamente da Google Messaggi le tessere

Un qualche cosa di molto simile è già integrato all’interno di Gmail, ma ora è disponibile anche con Google Messaggi, a patto che si utilizzi la messaggistica tramite RCS. Google Messaggi quindi aggiunge la possibilità di ricevere i biglietti del treno, i biglietti aerei e così via e di effettuare la procedura di check-in direttamente al suo interno, con la possibilità di salvare i biglietti su Google Wallet. Inutile dirvi di non aspettarvela qua, almeno a breve.

Persino i badge aziendali finiscono in Google Wallet

Italia? Macché, toglietevelo dalla testa ancora una volta. In ogni caso, Google Wallet adesso è in grado di accogliere anche i badge aziendali per accedere all’interno della azienda stessa, della mensa e di altre zone aziendali che prevedono una tessera per l’accesso.